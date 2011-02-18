Цена нефти падает на фоне данных из США

Цены на нефть на торгах в пятницу, 18 февраля, демонстрируют негативную динамику на фоне публикации данных по американскому рынку труда, вызвавших сомнения в устойчивости восстановления экономики США. Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,23 доллара, или на 0,27% - до 86,13 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,04 доллара, или на 0,04% - до 102,55 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 февраля, увеличилось на 25 тысяч и составило 410 тысяч, что значительно превзошло прогнозы аналитиков.