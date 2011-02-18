«Нафтогаз» и ExxonMobil договорились о сотрудничестве в разведке нетрадиционных углеводородов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и американский энергетический гигант ExxonMobil договорились о сотрудничестве сфере разведки нетрадиционных углеводородов в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в управление по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, 16 февраля 2011 года в Хьюстоне (США) между «Нафтогазом Украины» и ExxonMobil было подписано Соглашение о конфиденциальности и Меморандум о сотрудничестве в сфере разведки запасов нетрадиционных углеводородов в Украине.

Целью заключенного меморандума является налаживание взаимовыгодного сотрудничества компаний в отрасли анализа потенциала запасов метана угольных месторождений, сланцевого газа, газа из плотных пород и других нетрадиционных углеводородов на территории Украины.