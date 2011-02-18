Чистая прибыль "Киевэнерго" в прошлом году превысила 157 млн. грн.

В отличие от 2009 года "Киевэнерго" закончила 2010 год с положительным финансовым результатом. По итогам работы в прошлом году компания получила 157 млн. 334 тыс. грн. чистой прибыли.

Об этом УНИАН сообщил Департамент корпоративных коммуникаций АК «Киевэнерго».

2009 год для столичных энергетиков был убыточным - минус 617 млн. 260 тыс. грн.

Как сообщил финансовый директор АК «Киевэнерго» Михаил УТКИН, «Киевэнерго» получила положительные финансовые показатели благодаря почти 2 млрд. грн., которые КГГА перечислила нам в прошлом году в качестве компенсации разницы между существующими в столице тарифами на тепло и его реальной себестоимостью. Однако, как уже сообщала компания, все эти деньги мы сразу перевели на счета ДК «Газ Украины», и потому эти прибыли фактически остались лишь цифрами на бумаге. Но надеемся, что в будущем компания сможет выйти на реальную прибыльность и будет иметь возможность инвестировать средства на крайне необходимую модернизацию и развитие системы энергообеспечения столицы».

Напомним, 3 сентября 2010 года АК «Киевэнерго» получила от КГГА 1,445 млрд. грн. компенсации разницы между расходами энергокомпании на производство теплоэнергии и тарифами на тепло для населения и 6 декабря еще 457,8 млн. грн.

В то же время, 15 февраля с.г. пресс-служба ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что задолженность за газ столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет 1,44 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – всего 2%).