Тигипко: строительство в Словакии российских ПХГ угрожает транзитному потенциалу Украины
Лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает, что планы строительства на территории Словакии трех российских подземных газовых хранилищ (ПХГ) несут угрозу транзитному потенциалу Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Сильной Украины».
«Россия проводит последовательную политику в сфере диверсификации маршрутов поставки газа в Европу. Это внутреннее дело России, но Украина должна осознавать, какие угрозы несет такая политика с точки зрения энергетической безопасности нашей страны», - заявил С.ТИГИПКО.
По его мнению, крупнейшие в Европе подземные газовые хранилища – главное конкурентное преимущество украинской газотранспортной системы.
«Если мы лишимся этого преимущества, ценность ГТС значительно снизится», – убежден С.ТИГИПКО.
Он считает, что Украине необходимо активизировать газовый диалог с Россией и Европой. «Наши аргументы просты – строительство обходных газопроводов и альтернативных украинским газовых хранилищ экономически неоправданно. Дешевле и проще найти устраивающую всех схему модернизации украинской ГТС», – отметил С.ТИГИПКО.
По его словам, переговоры России и Словакии по развитию сотрудничества в газовой сфере – следствие пробуксовки диалога Киева, Москвы и Брюсселя по газовому вопросу. «Инициатором и главным двигателем таких переговоров должна быть именно Украина», – заявил С.ТИГИПКО.
Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики РФ и ОАО "Газпром" предлагают реализовать проект по созданию на территории Словакии трех подземных газохранилищ (ПХГ) общей вместимостью 60-65 миллиардов кубометров газа.
«Газпром» планирует к 2015 году увеличить почти в два раза мощности своих ПХГ в Европе - до 4,9 миллиарда кубометров. В данный момент компания использует мощности ПХГ в Австрии (первая очередь ПХГ "Хайдах"), а также арендует их в Великобритании ("Хамбли Гроув"), Германии ("Реден"и мощности ПХГ компании VNG), Франции (мощности компании Vitol).
Через территорию Словакии в страны Европы ежегодно транспортируются более 50 миллиардов кубометров российского природного газа.