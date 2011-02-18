Кабмин расширил перечень информации для маркировки стиральных машин при продаже

Правительство утвердило Технический регламент энергетической маркировки бытовых стиральных машин, согласно которому производитель должен указывать информацию об уровне эффективности потребления электроэнергии и других ресурсов.

О принятии соответствующего постановления Кабинетом министров УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Действие Технического регламента распространяется на новые стиральные машины отечественного и иностранного производства, которые питаются от сети электрического тока.

Стиральные машины должны иметь энергетическую этикетку и карточку с информацией на украинским языке о классе энергетической эффективности, объеме энергопотребления, классе эффективности стирки, классе эффективности отжима, максимальной скорости оборотов центрифуги, массе загрузки белья и объеме потребления воды.

Класс энергетической эффективности отражается буквами от A до G: А – максимально эффективный, G – минимально эффективный.

Это постановление вступает в силу через шесть месяцев со дня опубликования.