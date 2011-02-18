Развитие альтернативных источников энергии в Украине напрямую зависит от инвестклимата

Развитие альтернативных источников энергии в Украине будет возможно только при условии формирования привлекательного инвестиционного климата в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе круглого стола «Альтернативная энергетика в Украине - проблемы и перспективы», организованного Институтом Горшенина, высказали приглашенные эксперты.

В частности, директор Института геологических наук НАНУ Петр ГОЖИК отметил, что в Украине уже давно разведаны значительные месторождения природного газа, однако их разработка не ведется из-за отсутствия средств. «Месторождения есть — это и Одесская область, и Крым, и Днепровско-Донецкий бассейн, и другие регионы. По нашей оценке, Украина может рассчитывать на 13 трлн. кубометров природного газа. Необходимо бурить и осваивать. Еще в 2007 году мы должны были начать бурение нескольких опытных скважин, но у государства денег не было и нет. Значит, нужно привлекать частного инвестора», - отметил П.ГОЖИК.

Кроме того, по его мнению, одним из наиболее перспективных направлений развития нетрадиционных источников энергоносителей в Украине могла бы стать добыча шахтного метана. В качестве примера П.ГОЖИК привел шахту им. Засядько. «Собственник вложил деньги в оборудование и получил реальный результат», - отметил геолог и добавил: «Украинская власть должна определиться, что ей нужно: газ или налоги. Одно из двух исключается. Если мы хотим развивать добычу собственного газа, мы должны освободить инвестора от налогов».

Что касается добычи сланцевого газа в Украине, то, по мнению П.ГОЖИКА, хотя его добыча и является очень перспективной, она требует весьма значительных капиталовложений. «Начинать нам стоит с добычи газа традиционными методами. США шли к добыче своего сланцевого газа 30 лет, пробурив 11 тысяч скважин, прежде чем получить позитивный результат. При этом в Америке большая часть сланцевого газа залегает на глубине от 500 метров до километра, тогда как у нас сланцевый газ находится на глубине 20-3 км, что потребует больших затрат на его добычу», - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что технология добычи сланцевого газа сопряжена с риском нанести вред экологии. «В сланцевую породу закачивается огромное количество воды, необходимой для гидроразрыва, что может нанести серьезный вред окружающей среде. Этот вопрос даже рассматривал Конгресс США», - сказал геолог.

Поддержав мнение П.ГОЖИКА о необходимости улучшения инвестклимата для развития альтернативной энергетики, президент Киевского международного энергетического клуба Александр ТОДИЙЧУК в свою очередь отметил необходимость более взвешенного подхода государства к выбору инвестора. «Нафтогаз» создал совместное предприятие по добыче шахтного метана с «Газпромом», когда известно, что у россиян нет ни опыта, ни технологий, ни свободных средств для инвестиций. Почему украинцы решили взять себе в партнеры компанию, которая, не имея соответствующих ресурсов, как никто другой заинтересована в сохранении контроля над украинским рынком газа? Ведь есть зарубежные компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с Украиной по этой тематике и имеют опыт в добыче шахтного метана. Находясь в зависимости от России по нефти, газу и в значительной степени по атомной энергетике, мы создаем СП по добыче шахтного газа именно с ними. Я ничего не имею против россиян, но не думаю, что стоит все яйца класть в одну корзину», - подчеркнул А.ТОДИЙЧУК.

Как отметил в своем выступлении менеджер по связям с государственными органами власти ООО «Shell Ukraine Exploration and Production» Алексей ТАТАРЕНКО, Украина имеет значительный потенциал в сфере добычи собственного природного газа, в том числе и сланцевого. Вместе с тем, по его мнению, зарубежным инвесторам крайне необходимы надежные гарантии. «На сегодняшний день вопрос законодательного обеспечения деятельности нашей компании в Украине во многом решен. Мы приветствуем механизм, предложенный правительством Украины и дающий достаточные гарантии для инвестора, вкладывающего деньги в проекты нетрадиционной добычи топлива. Речь идет о соглашении о разделе продукции — это тот механизм, который позволяет получить большой участок для разработки на тот срок, который обеспечит экономическую выгоду инвестору», - сказал7 А.ТАТАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина рассчитывает до конца года создать совместное предприятие (СП) с компаниями Shell (Нидерланды) и ExxonMobil (США) по добыче угольного метана и сланцевого газа на территории Украины.

15 февраля 2011 г. правительства Украины и США подписали в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве в области разведки сланцевого газа,

Целью меморандума является обеспечение условий для обмена знаниями и экспертными наработками между правительствами двух стран в сферах, касающихся оценки и квалификации ресурсов сланцевого газа в Украине.

Документ призван улучшить топливно-энергетический баланс Украины, в том числе путем диверсификации источников поставок газа, привлечения инвестиций и новейших технологий в геологоразведку и добычу сланцевого газа в Украине, создания на государственном уровне системы стимулов и гарантий для содействия проектам в области разведки и добычи сланцевого газа, которая может быть использована в качестве основы для формирования механизма государственной поддержки реализации проектов добычи газа из всех видов нетрадиционных источников в целом.