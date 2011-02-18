В Украине введут отечественную маркировку бытовой техники в зависимости от энергопотребления

В этом году в Украине будет введена отечественная маркировка бытовой техники, в частности, холодильников и телевизоров, в зависимости от их энергопотребления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня заместитель председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Мария МАЛАЯ во время пресс-конференции «Как сэкономить в условиях повышения тарифов на электроэнергию?».

«В прошлом году правительством был принят технический регламент, который вводит в Украине украинскую энергетическую марку. Она утверждена еще несколько лет тому назад Госстандартом и с этого года для бытовой техники, которая производится в Украине, которая импортируется в Украину, будет введена Украинская энергетическая марка, которая адаптирована к действующим на сегодняшний день энергетическим маркам в странах ЕС», - подчеркнула М.МАЛАЯ.

По ее словам, в этом году украинская маркировка начинается с холодильников и стиральных машин. «Где-то с мая-июня появятся такие марки на технике», - сообщила М.МАЛАЯ.

Она отметила, что на бытовой технике, изготовленной в странах ЕС, всегда присутствует энергетическая маркировка с классификацией в зависимости от потребления электроэнергии и распределения на соответствующие классы от А до Е (латинские буквы). Вместе с тем, согласно информации М.МАЛОЙ, с прошлого года в странах ЕС начался пересмотр стандартов в энергетической маркировке.

«Потому что техника сегодня не стоит на месте и по сравнению с классом А, который на сегодняшний день формально является самым высоким и наиболее энергоэффективным классом бытовой техники, в Европе уже действуют стандарты на бытовую технику А++ (два плюса)”, – отметила она.

Во многих странах Европы, по ее словам, техника ниже класса Е даже запрещена к продаже.

“У нас к сожалению она еще реализовывается в магазинах. Поэтому нужно обращать всегда внимание на этот момент”, - отметила М.МАЛАЯ, отмечая, что это является одной из весомых мер в экономии средств для потребителей при росте стоимости электроэнергии.

Маркировка, по ее информации, будет присваиваться самим производителем техники, а проверку данных по европейской системе будут проводить отечественные лаборатории при Госпотребстандарты.

«Они выборочно будут проверять. И мы планируем, если техника не соответствует определенному производителем классу, то это будет распространяться на сайте лаборатории нашего агентства и через СМИ для информирования населения”, - сказала М.МАЛАЯ.

По словам М.МАЛОЙ, наиболее энергозатратными в быту являются холодильники, стиральные машины, электрочайники, электрообогреватели и кондиционеры. Среди мер, которые она посоветовала для экономии денег на оплату за потребленную электроэнергию, также такие простые, как выключать свет там, где он уже не нужен; отсоединять технику вообще от электросети, поскольку даже в выключенном состоянии, но подсоединенном к сети, она потребляет электроэнергию; пытаться уменьшить использование бытовой техники, например, отказаться от электрочайников и моющих машин. Кроме того, по ее словам, меньше электроэнергии будет использоваться при утеплении жилья, в частности, заменить окна, двери, что позволит отказаться от использования обогревателей.

“Другие простые способы, не требующие расхода денег, для более качественного освещения комнаты чаще протирать окна, осветительные приборы от пыли, использовать не лампы накаливания, а люминисцентные приборы или светодиодные источники освещения”, - добавила М.МАЛАЯ.

В свою очередь завотделом энергоиспользования и оптимизации энергопотребления Института общей энергетики НАН Украины Виктор БИЛОДИД отметил, что можно также воспользоваться тарифами, которые зависят от периода суток.

“Например, стирайте (стиральной машиной – УНИАН) ночью, когда более дешевая электроэнергия. Но нужно установить специальные счетчики, которые ведут учет потребленной электроэнергии днем или ночью. Есть счетчики, которые могут учитывать три периода, – это пиковый период, обычное и ночное время...”, - сказал В.БИЛОДИД.

Так, по данным специалистов, тариф на электроэнергию ночной самый низкий и исчисляется с коэффициентом 0,4; в пиковые часы самый высокий – с коэффициентом 1,5 и обычный тариф с коэффициентом 1.

“Нужно подать специальную заявку в “Киевэнерго”, установить специальные счетчики для того, чтобы вас поставили на специальный учет”, - уточнил В.БИЛОДИД.

Вместе с тем он отметил, что эти зоновые счетчики электроэнергии “очень не дешевые” – в зависимости от модификации от 500 до 1 тыс. грн.

Между прочим В.БИЛОДИД обратил внимание, что рост потребления электроэнергии за последние 5 лет составил в Украине 7,1%. “Это в период 2004 р.-2009 годы. Статистика 2010 года еще “плавает”, но вскоре будет известна. Я думаю, что там тоже будет рост, несмотря на повышение цен. То есть интенсивно идет наращивание потребления электрической энергии”, - подчеркнул он.