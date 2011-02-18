Эксперт: эффект от альтернативной энергетики возможен при повышении энергосбережения

Параллельно с развитием альтернативной энергетики Украине нужно серьезно заниматься энергосбережением и повышением энергоэффективности, только таким образом можно добиться реального снижения зависимости от традиционных энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ в ходе круглого стола «Альтернативная энергетика в Украине - проблемы и перспективы», организованного Институтом Горшенина,.

По его словам, нельзя сегодня думать о развитии альтернативной энергетики, а завтра про энергосбережение, оба процесса должны идти параллельно. «По уровню потребления газа на душу населения и одну единицу ВВП, мы потребляем в среднем в 3-4 раза больше, чем наши соседи из Центральной Европы. Если мы снизим годовое потребление газа с 70 млрд. куб. м до 40 млрд. куб. м, то это будет огромным достижением», - отметил эксперт.

По его мнению, в Украине крайне деформирован энергетический баланс. «У нас доля электроэнергии в общем балансе энергоносителей в 4-5 раз меньшая, чем в цивилизованных странах Европы. При этом вся Европа идет по пути внедрения альтернативных источников генерирования электроэнергии, и к 2020 году планирует довести объем электроэнергии из альтернативных источников до 20%, а немцы - даже до 21%. Учитывая, что мы все таки не немцы, то если Украина к 2020 году выйдет хотя бы на 7% альтернативной электроэнергии в общем балансе потребления, это будет колоссально. Сегодня у нас на ветроэнергетику и другие альтернативные источники приходится меньше 1%», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также напомнил, что в Украине существует закон о «зеленом тарифе», который предполагает, что электроэнергия, выработанная с помощью ветра или солнца, должна закупаться Энергорынком по более высокому тарифу, чем электроэнергия из традиционных источников. «Но вот живой пример, в Полтавской области хотели создать комплекс по производству электроэнергии за счет сжигания мусора. Согласитесь, что для Украины это очень актуальный вопрос. Однако, оказалось, что согласно закону о «зеленом тарифе», электроэнергию можно продавать только на общих основаниях», - сказал эксперт. И добавил: «Нам необходимо всесторонне усовершенствовать подзаконную нормативную базу в сфере альтернативной энергетики и энергосбережения».