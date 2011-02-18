Сланцевый газ не будет дешевле обычного, но его добыча все равно выгодна - эксперты

Себестоимость добычи и цена сланцевого газа никогда не опустится ниже затрат на добычу природного газа традиционными методами, но разработка месторождений сланцевого газа все равно выгодна для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе круглого стола «Альтернативная энергетика в Украине - проблемы и перспективы», организованного Институтом Горшенина, высказали приглашенные эксперты.

Так, по данным президента Киевского международного энергетического клуба Александра ТОДИЙЧУКА, себестоимость сланцевого газа в США после отработки технологий и начала широкомасштабной добычи сократилась с 230-250 долл. за 1 тыс. куб. м до 85-90 долл. за 1 тыс. куб. м. «Но для нас даже 250 долларов за тысячу кубометров, то есть та себестоимость, с которой начали американцы, является интересной, потому что российский газ все равно стоит намного дороже», - сказал эксперт.

В свою очередь, эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ отметил, что сланцевый газ в принципе не может быть дешевле газа традиционной добычи. По его словам, в Польше, которая также, как и Украина, стремится к широкомасштабной добыче сланцевого газа, себестоимость его добычи будет почти в два раза превышать американскую. «Тем не менее добыча собственного газа остается выгодной, так как это не только энергетическая независимость страны, но и дополнительные рабочие места и развитие смежных отраслей экономики, в частности машиностроения», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ .

Как сообщил в ходе круглого стола менеджер по связям с государственными органами власти ООО «Shell Ukraine Exploration and Production» Алексей ТАТАРЕНКО, его компания уже в ближайшее время ожидает объявления украинским правительством конкурса на разработку месторождений сланцевого газа. «Проект добычи сланцевого газа, подобный по масштабам тому проекту, который Shell планирует реализовать в Украине, уже осуществляется в США последние 10 лет. Работы ведутся на участке в 10 тыс. кв. км, в 2004 году в проект инвестировано 10 млрд. долл., и в прошлом году компания вышла на уровень добычи в 8 млрд. куб. м газа. К 2020 году Shell планирует добывать на этом участке уже 24 млрд. куб. м сланцевого газа», - сказал представитель Shell.

По его словам, потенциал украинского проекта компания оценивает приблизительно в 20 млрд. куб. м газа в год. «Конечно, это только предварительные оценки, и только после запуска пилотного проекта можно будет говорить более конкретно», - добавил А.ТАТАРЕНКО.