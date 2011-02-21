Яценюк: Газпром снизил цены для Европы на 30%, Украина так и платит на 50 долл. дороже

Российский «Газпром» уменьшил цены на газ для стран Европы на 30%, а Украина продолжает покупать газ на 50 дол. дороже, чем европейские государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт перемен», основатель фонда «Открой Украину» Арсений ЯЦЕНЮК заявил в Национальном культурном центре Украины в Москве.

«Наши российские партнеры, а именно «Газпром» почти на 30% уменьшил цены для всех потребителей в Европе. Все практически привязались сегодня к спотовым ценам на газ. В цифрах это значит, что такие страны, как Германия и другие страны-тяжеловесы европейской экономики покупают газ на 50 дол. дешевле, чем Украина», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

При этом он уточнил, что это с вычитанием скидки в 100 дол. за тыс. куб. м, которую Украина получила по харьковским договоренностям.

По его словам, сейчас на споте стоимость одной тысячи куб. газа составляет около 210-220 дол. против 270 дол. за тыс. куб. для Украины.

«Я хочу, чтобы мне расшифровали, что значат братские добрососедские отношения (между Украиной и РФ). Это чем ближе, тем выше цена на газ?», - спросил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что Украина не должна просить скидки на газ.

«Я считаю подписанную формулу Украиной 2009 года просто не справедливой. Сейчас нашим российским партнерам очень важно предпринять шаг навстречу Украине. Это не является поблажкой, а это партнерский шаг навстречу и самостоятельно выступить с инициативой о пересмотре газового контракта, газовой формулы», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

Он считает, что Украина не должна дотировать «Газпром».

«Мы дотируем «Газпром» на протяжении последних трех лет. Первое дотирование - это цена выше, чем в Европе, второе – цена на транзит ниже, чем в Европе», - сказал он.

Комментируя ситуацию с украинскими диаспорными организациями в РФ, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я думаю, что наши российские партнеры совершают очень большую ошибку. По крайней мере, я как бывший спикер и министр иностранных дел Украины никогда не прибегнул бы к таким действиям по отношению к любому российскому обществу, по отношению российской библиотеки в Украине».

«Думаю, что им нужно подумать над тем, как качественно изменить свое поведение, как качественно изменить характер наших отношений, только реальный, а не декларативный», - прибавил политик.