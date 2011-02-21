Еврокомиссия призывает участников ITGI и Nabucco начать переговоры о слиянии

Еврокомиссия призывает Интерконнектор Турция-Греция-Италия (ITGI) и консорциум Nabucco начать переговоры о слиянии. Предполагается, что такой шаг обеспечит безопасность поставок из Центральной Азии на европейский рынок.

Как сообщает «Зеркало недели. Украина», неофициально такие переговоры продолжаются давно. В главном офисе норвежской государственной нефтяной компании Statoil, расположенном в Осло, подтвердили, что, хотя Statoil отдает преимущество Nabucco, однако компания не против ускорить его развитие за счет реализации его адриатического направления - ITGI.

Стоимость трубопровода ITGI оценивают в 3,4 млрд. долл., а Nabucco - в 10,7 млрд. долл. В Евросоюзе, в частности, рассматривают вариант начать с более дешевого проекта, а потом увеличить размер запланированного трубопровода через Турцию.

Предполагается, что первым этапом реализации проекта станет «Южный коридор, фаза I», который будет поставлять газ в Грецию и дальше в Италию, вторым - «Южный коридор, фаза II», который создаст ответвление от магистрального трубопровода и пройдет на север в Австрию.

Трансадриатический трубопровод (TAP) стоимостью 1,5 млрд. евро, который, как и Nabucco и ITGI, также соперничает за транспортировку газа из Азербайджана, пока не принимает участия в переговорах о слиянии. Хотя в самом TAP не против такого сотрудничества и привлечения других акционеров.