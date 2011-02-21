Китайская ядерная корпорация изучает мощности НПП «Радий»

Представители Китайской ядерной корпорации (CNPE) прибыли в Кировоград для ознакомления с производственными возможностями ЗАО НПП «Радий».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Наблюдательного совета Научно-производственного предприятия «Радий» Евгений БАХМАЧ.

По его словам, визитеры изучали возможность применения информационно-управляющей платформы «Радий» при строительстве новых атомных электростанций в Китае.

«Китайский рынок в перспективе – самый крупный в мире. Надеемся преодолеть все разрешительные и языковые барьеры, чтобы выйти с китайскими коллегами на долгосрочное сотрудничество», – подчеркнул Е.БАХМАЧ.

Как сообщил заместитель генерального директора компании CNPE Конг ДЖАНГ, возглавляющий делегацию, к 2020 году китайское правительство намерено построить у себя в стране более 100 новых ядерных энергоблоков.

«Ядерная безопасность для нас – первоочередная задача. Нас убедили, что платформа «Радий» на основе PG-технологий отвечает таким критериям, продукт надежен и может быть применен на китайском рынке», – отметил К. ДЖАНГ.

Справка УНИАН. Научно-производственное предприятие «Радий» является ведущим в Украине разработчиком и поставщиком программно-технических комплексов для систем обеспечения безопасной эксплуатации атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.