Реализация Брюссельской декларации должна подтолкнуть Украину к действиям - Соколовский

Начало работ по реализации Брюссельской декларации 2009 года со стороны Европейской комиссии должно подтолкнуть и Украину к решительным действиям в этом направлении.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Практическая работа по реализации Брюссельской декларации о модернизации украинской ГТС, о которой объявила Европейская комиссия 18 февраля, должна побудить власть в Украине к конструктивным действиям, а не к попыткам создавать ненужный нашей стране консорциум при участии России», - сказал эксперт.

Он высказал сожаление, что с момента подписания Декларации (март 2009 года) практически никаких активных действий по ее реализации с украинской стороны не было.

«Жаль, что потеряно столько времени, но важно, чтобы нынешнее правительство в дальнейшем прекратило заигрывание с Москвой и последовательно осуществляло модернизацию ГТС так, как это выгодно Украине - на основе прозрачных европейских правил - в соответствии с упомянутым общим заявлением. Тем более, что практически все предпосылки для участия ЕС и международных финансовых организаций (МФИ) в этом Украиной выполнены», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В частности, отметил эксперт, в Украине принят закон о функционировании рынка газа.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что ЕС, в конечном итоге, не ставит цель после модернизации принимать участие в управлении ГТС.

«Важно отметить, что ЕС и МФИ, принимая участие в модернизации нашей ГТС, не претендуют на ее управление, как этого добивается Кремль. Следовательно после модернизации ГТС должна оставаться в 100% собственности украинского народа», - сказал эксперт.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ высказал удовлетворение тем, что нынешняя украинская власть в решении вопроса энергобезопасности использует аргументы представителей прежней власти.

«То, чего почти 5 лет добивался экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, в конце концов осуществляется. Нынешнее правительство учитывает аргументы прежнего главы государства и его единомышленников и, несмотря на давление с российской стороны, начинает работу, которая будет способствовать усилению энергетической безопасности Украины», - отметил он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ еще раз напомнил, что модернизация ГТС нужна в первую очередь Украине и может быть очень полезной Европе, несмотря на действия Москвы по строительству обходных маршрутов.

«Практические действия по модернизации непременно послужат ключевым аргументом и для Европы, и для России в интересах использования украинских транзитных маршрутов. В противном случае, если мы, украинцы, не будем услышаны Европой, то так и останемся со своими изношенными трубами», - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля т.г. начал работу проект технической помощи "Подготовительные исследования модернизации украинской газотранспортной системы и хранилищ" в рамках выполнения Брюссельской декларации 2009 года.

В частности, согласно проекту, финансируются исследования экологического и социального влияния модернизации украинской ГТС и подземных хранилищ газа на общую сумму до 2 млн. 650 тыс. евро.

Цель проекта - предоставление помощи трем международным финансовым организациям в проведении экспертной оценки, обеспечивая таким образом подготовку принципов для будущих инвестиций в украинскую газотранспортную систему.

Украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) 23 марта 2009 года в Брюсселе подписали Общую декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины (ГТС).

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, последующие технические предложения Украины относительно расписания и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений по финансированию планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность предоставления помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.

В то же время, до сих пор эта декларация не выполнялась.