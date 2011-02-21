Нефтепродукты в Украине за неделю подорожали на 0,1% - эксперты

С 11 по 18 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились в среднем на 0,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 11 по 18 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

бензин А-80 – увеличились на 0,1% – с 7,85 грн./литр до 7,86 грн./литр;

бензин А-92 – увеличились на 0,71% – с 8,33 грн./литр до 8,34 грн./литр;

бензин А-95 – увеличились на 0,1% – с 8,73 грн./литр до 8,74 грн./литр;

дизельное топливо – увеличились на 0,1% – с 8,15 грн./литр до 8,16 грн./литр.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.