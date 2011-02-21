Страны ЕС за 5-7 лет увеличат объемы ПХГ почти вдвое – российский эксперт

Москва.Страны Европейского Союза за 5-7 лет увеличат объемы подземных хранилищ газа почти вдвое - до 150 млрд. куб. м.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, такое мнение сегодня высказала научный сотрудник Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Светлана МЕЛЬНИКОВА.

«К существующим объемам в размере 80 млрд. куб. м в ближайшие годы, 5-7 лет, добавиться еще 70 млрд. куб. м. Таким образом, вероятность достижения знаковой цифры в 150 млрд. куб. м вполне реальна», - сказала С.МЕЛЬНИКОВА.

По ее словам, система развития ПХГ начала переживать бум в Европе, особенно после январского кризиса в 2009 году, когда был прекращен транзит газа через территорию Украины.

С.МЕЛЬНИКОВА также сообщила, что в этой ситуации стали видны слабые стороны ПХГ в Европе – неравномерное размещение по территории ЕС, недостаточное количество, а также неразвитость инфраструктуры, которая не позволяет оперативно поставлять газ в нужные направления.

Также, по ее словам, развитие торговли газа через биржу способствует развитию ПХГ.

Российский эксперт отметила, что больше всего планируют увеличить объемы ПХГ Испания, Италия, Германия, а в перспективе - и Великобритания.