Спрос на газ в Европе будет снижаться – немецкий эксперт

Москва. Значение газа для Европы будет снижаться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, такое мнение высказал управляющий директор Института экономики энергетики (Германия) Кристиан ГРОВИТШ в ходе круглого стола «Актуальные проблемы европейской энергетики», который проходит сегодня в Москве в компании «Газпром».

В частности, по словам К.ГРОВИТША, спрос на газ в Европе снижается, и эта тенденция будет иметь перспективу и в дальнейшем. Так, в 2006-2008 годах ЕС хотел увеличить потребление газа на 12% в течении 10 лет. Но затем, в 2010 году, прогноз снизился на 4%, и в дальнейшем имеет тенденцию к снижению. Таким образом, потребности Германии вполне будут покрывать возможности «Северного потока», отметил он.

«Из-за роста цен на газ и на уголь, увеличения количества возобновляемой энергии, газ (в Германии – УНИАН) будет играть к 2050 года меньше 1%, а более 80% придется на возобновляемые источники энергии», - сказал эксперт.

Он отметил, что в Западной Европе, в частности в Германии, практически не осталось перспектив роста потребления газа – нет новых подключений, а также существуют различные программы по повышению энергоэфективности обогрева. При этом К.ГРОВИТШ не исключил небольшой рост потребления газа в Центральной и Восточной Европе. Но в долгосрочной перспективе, из-за внедрения новых технологий, спрос на газ будет также падать, добавил он.