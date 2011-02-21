Фьючерсы на нефть в пятницу снизились

Котировки фьючерсов на сырую нефть в пятницу, 18 февраля, снизились перед истечением срока действия контракта и длинными выходными в США, но растущая напряженность на Ближнем Востоке ограничила падение, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 0,2%, или на 16 центов, до 86,20 доллара за баррель. Объемы торгов были невелики перед истечением срока действия этого контракта во вторник, при этом многие трейдеры отказывались от мартовских контрактов и покупали более активно торгующиеся апрельские контракты. Эти контракты выросли на 87 центов, или на 1%, до 89,71 доллара.

По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent снизились на 0,1%, или на 7 центов за баррель, до 102,52 доллара за баррель.

Спрэд между котировками фьючерсов на нефть Brent и на американскую нефть WTI демонстрировал рост в течение недавних месяцев ввиду растущих поставок в Кушинг (Оклахома). Компания Newsom указывает, что запасы сырой нефти в Кушинге остаются высокими, и спрэд вполне может вновь вырасти. Министерство энергетики ранее на прошлой неделе сообщило, что запасы в Кушинге выросли на 250 000 баррелей почти до рекордного уровня 37,7 млн. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, где массовые протесты становятся все более жестокими. В Бахрейне, последней арабской стране, по которой прокатились демонстрации, службы безопасности в пятницу открыли огонь по протестующим.

Бахрейн находится в непосредственной близости от Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера сырой нефти, и участники нефтяного рынка обеспокоены, что волна протестов, которая уже привела к смещению двух лидеров в регионе, может привести к сбоям в поставках нефти. Антиправительственные демонстрации также ожесточились в Ливии, которая является членом Организации стран-экспортеров нефти, и в Йемене.

Мартовские фьючерсы на бензин RBOB подорожали на 0,9%, или 2,36 цента, до 2,5513 доллара за галлон. Котировки мартовских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов понизились на 1,95 цента, или на 0,7%, до 2,7129 доллара за галлон.