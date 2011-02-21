Стоимость транзита газа в Украине на 30% выше, чем в Европе - «Газпром экспорт»

Москва. Стоимость транзита российского газа по территории Украины выше, чем в Европе, на 30%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом заявил начальник Управления структурирования и ценообразования ООО «Газпром экспорт» Сергей КОМЛЕВ в ходе круглого стола «Актуальные проблемы европейской энергетики», который проходит сегодня в Москве в компании «Газпром».

В частности, С.КОМЛЕВ отметил, что украинская сторона «тратила много сил, чтобы доказать, что цена, которую платит РФ Украине за транзит газа, является грабительской».

«В результате оказалось, что в среднем по Европе тариф на 30% ниже, чем тот тариф, который Россия платит за транзит по украинской территории», - сказал С.КОМЛЕВ и добавил, что с середины прошлого года таких разговоров не слышно.

Стоимость транзита через Украину составляет, по его информации, 8-9 долларов за 100 км.