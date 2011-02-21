«Газпром» планирует увеличить поставки газа в Украину до 40 млрд. куб. м

ОАО "Газпром" планирует в 2011 году увеличить поставки газа в Украину до 40 млрд. куб. м с 36,5 млрд. куб. м в прошлом году.

Об этом сообщил глава ООО «Газпром сбыт Украина» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ в ходе "круглого стола" на тему "Актуальные проблемы европейской энергетики" сегодня в Москве, передает РИА «Новости».

По его словам, инвестиции «Газпрома» в Украине в 2011 году вырастут до 300 млн. долл. против 212 млн. долл. в прошлом году.

А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ добавил, что в 2010 году "Газпром" заплатил за транзит газа 2,6 млрд. долл., а в 2009 году – 1,2 млрд. долл.

Он также отметил, что у России нет возможности ликвидировать транзитную зависимость от Украины.