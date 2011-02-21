«Укртранснафта» по итогам 2010 года сократила прибыль на 62%

ОАО "Укртранснафта" в 2010 году сократило чистую прибыль на 62,2% по сравнению с 2009 годом – до 195,821 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 2010 году "Укртранснафта" сократила чистый доход на 21,5% по сравнению с 2009 годом – до 1 млрд. 483,346 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку) от реализации на 21,9% – до 1 млрд. 660,242 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

В 2009 году «Укртранснафта» увеличила чистую прибыль в 25,9 раза по сравнению с 2008 годом – до 509,546 млн. грн.