«Газпром» в 2010 году заплатил Украине 2,6 млрд. долларов за транзит газа в Европу

Москва. ОАО «Газпром» в 2010 году заплатило Украине 2,6 млрд. долл. за транзит газа в Европу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом начальник Управления по работе со странами ближнего зарубежья Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром сбыт Украина» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ сказал в ходе круглого стола «Актуальные проблемы европейской энергетики», который проходит сегодня в Москве в «Газпроме».

«В 2010 году мы заплатили Украине 2,6 млрд. долл. США», - сказал А. ПОДМЫШАЛЬСКИЙ.

По его словам, отдельные объекты ГТС Украины изношены на 90%, а в целом около 80% изношено.

А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ сообщил, что до 2018 года требуются инвестиции в размере 6,5 млрд. долл., а срочно требуется инвестировать 3 млрд. долл.

А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ отметил, что в 2009 году Украина вложила в свою ГТС 212 млн. долл., а в 2011 году планируется 300 млн. долл.