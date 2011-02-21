«Укртатнафта» завершила 2010 год с чистой прибылью 377,7 млн. грн.

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) завершило 2010 год с чистой прибылью 377,731 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток составил 621,463 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 2010 году «Укртатнафта» увеличила чистый доход на 8,6% по сравнению с 2009 годом – до 4 млрд. 872,043 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 2,8% – до 6 млрд. 58,154 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2010 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 13,3% по сравнению с 2009 годом – до 3 млн. 611,8 тыс. тонн.