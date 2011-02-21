«Черноморнефтегаз» в 2010 году увеличил прибыль в 2,1 раза

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АРК) в 2010 году увеличило чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 23,349 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2010 году «Черноморнефтегаз» увеличил чистый доход на 13,7% по сравнению с 2009 годом – до 870,861 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 18,5% – до 1 млрд. 190,905 млн. грн.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».