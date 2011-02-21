«Газпром» не верит в перспективность сланцевого газа для Украины

Москва. В ОАО «Газпром» не верят в перспективность сланцевого газа, а намерение украинских властей решить проблемы диверсификации газоснабжения Украины за счет сланцевого газа называют «иллюзией».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил начальник Управления структурирования и ценообразования ООО «Газпром экспорт» Сергей КОМЛЕВ в ходе «круглого стола» на тему «Актуальные проблемы европейской энергетики», который проходит сегодня в «Газпроме».

С.КОМЛЕВ напомнил, что США обещали даже помочь Украине в вопросах геологоразведки сланцевого газа. По его информации, себестоимость добычи сланцевого газа по десяти американским компаниям составляет 200 долл. за тыс. кубометров, а полная стоимость для населения будет соответственно выше.

«Все чудо сланцевого газа заключается не в экономических выгодах, а в том, что (добывающие – УНИАН) компании умудряются выжить», – сказал он.

По мнению С.КОМЛЕВА, причиной выживания таких компаний является то, что они прибегают к хеджированию. «Мы вправе ожидать, что так называемый пузырь сланцевого газа в США должен лопнуть», – считает он.

«Поэтому надеяться на то, что добыча сланцевого газа является палочкой-выручалочкой для отказа Украины от так называемой зависимости от Российской Федерации, на самом деле не приходится», – резюмировал он.

С.КОМЛЕВ добавил, что в 2010 году, с учетом той скидки, которую правительство предоставило украинской стороне, Украина получила субсидий на 1,8 млрд. долларов США.

Как сообщал УНИАН, правительства Украины и США подписали 15 февраля т.г. в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве в области разведки сланцевого газа,

Целью меморандума является обеспечение условий для обмена знаниями и экспертными наработками между правительствами двух стран в сферах, касающихся оценки и квалификации ресурсов сланцевого газа в Украине.

Документ призван улучшить топливно-энергетический баланс Украины, в том числе путем диверсификации источников поставок газа, привлечения инвестиций и новейших технологий в геологоразведку и добычу сланцевого газа в Украине, создания на государственном уровне системы стимулов и гарантий для содействия проектам в области разведки и добычи сланцевого газа, которая может быть использована в качестве основы для формирования механизма государственной поддержки реализации проектов добычи газа из всех видов нетрадиционных источников в целом.