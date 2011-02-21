Газпром рассказал о "преференциях" при создании СП с Нафтогазом

ОАО «Газпром» гарантирует максимальную загрузку украинской газотранспортной системы в случае слияния с НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Если будет достигнута договоренность по слиянию «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины», то, конечно же, «Газпром» максимально загрузит газотранспортные мощности Украины и, конечно, это приведет к росту доходов украинского бюджета», – сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что сейчас через территорию Украины транзитируется порядка 95 млрд. кубометров природного газа в год в Европу, а может транзитироваться 120-125 млрд. куб. м.

В то же время он подчеркнул, что в случае вложения инвестиций в компрессорные станции речь может идти о транзите 140 млрд. кубометров газа.

А.МИЛЛЕР отметил, что по прогнозам «Газпрома» спрос на газ в Европе к 2020 году вырастет на 130-140 млрд. кубометров. Исходя из этого, наличия «Южного потока», «Северного потока» и магистральных трубопроводов, проходящих через территорию Украины и Беларусь, проблем с недогрузкой быть не должно.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2010 году транзит природного газа по территории Украины увеличился на 2,9% по сравнению с 2009 годом – до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

***Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины». Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК "Укртрансгаз" является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяженность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

В случае слияния ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» население и промышленность Украины будут получать газ по внутренним российским ценам, заявил Алексей МИЛЛЕР.

«На момент подписания (документа о слиянии – УНИАН) поставки газа «Газпромом» на территорию Украины будут осуществляться по внутренним российским ценам. Это касается и населения, и комбыта Украины, и это касается поставок газа для промышленности и электроэнергетики», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он напомнил, что цена газа для промышленных потребителей в России в разы ниже, чем цена газа для промышленных потребителей Украины. В то же время цена газа для населения регулируется постановлениями правительства РФ, и это будет продолжаться и дальше.

«Подход, который заложен в регулировании цены для населения, отталкивается от уровня инфляции, поэтому цены на газ для населения в долгосрочной перспективе будут оставаться невысокими, а точнее сказать, низкими», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он уверен, что в случае принятия решения о слиянии двух газовых компаний, Украина получит очень серьезную экономическую помощь для своего развития.

Напомним, 7 сентября 2010 года на встрече с журналистами глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

Между те, ОАО «Газпром» не предполагает пересмотра формулы цены на газ для Украины.

«Если говорить о действующем контракте, то в настоящее время поставки газа в Украину по этому контракту осуществляются (по цене – УНИАН) на 30% ниже, чем для европейских потребителей, и никаких изменений формулы цены или пересмотра контракта мы не предполагаем», – сказал А.МИЛЛЕР.

Отметим, согласно подписанным в январе 2009 года российско-украинским газовым контрактам на период до 2020 года, цена импорта российского газа рассчитывается по формуле, учитывающей изменение цен на мазут и газойль.

В первом квартале 2010 года цена импортируемого российского газа возросла до 305,68 долл. за 1 тыс. куб. м по сравнению с 208,12 долл. за 1 тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.

21 апреля 2010 года в Харькове Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

Благодаря данному соглашению во втором квартале 2010 года цена импортируемого НАК «Нафтогаз Украины» газа, по данным Министерства экономики, снизилась до 232,86 долл. за тыс. куб. м, в третьем она составила 248,72 долл. за тыс. куб. м, в четвертом – 252,11 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2011 года цена импортируемого в Украину газа составит 264 долл. за 1 тыс. куб. м.

В то же время в законе о государственном бюджете на 2011 год средняя цена импортируемого природного газа прогнозируется на уровне 269 долл. за тыс. куб. м.

Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ не раз заявлял, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. По словам премьер-министра, в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.