«Газпром» не будет пересматривать формулу цены на газ для Украины – Миллер

ОАО «Газпром» не предполагает пересмотра формулы цены на газ для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Если говорить о действующем контракте, то в настоящее время поставки газа в Украину по этому контракту осуществляются (по цене – УНИАН) на 30% ниже, чем для европейских потребителей, и никаких изменений формулы цены или пересмотра контракта мы не предполагаем», – сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, согласно подписанным в январе 2009 года российско-украинским газовым контрактам на период до 2020 года, цена импорта российского газа рассчитывается по формуле, учитывающей изменение цен на мазут и газойль.

В первом квартале 2010 года цена импортируемого российского газа возросла до 305,68 долл. за 1 тыс. куб. м по сравнению с 208,12 долл. за 1 тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.

21 апреля 2010 года в Харькове Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

Благодаря данному соглашению во втором квартале 2010 года цена импортируемого НАК «Нафтогаз Украины» газа, по данным Министерства экономики, снизилась до 232,86 долл. за тыс. куб. м, в третьем она составила 248,72 долл. за тыс. куб. м, в четвертом – 252,11 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2011 года цена импортируемого в Украину газа составит 264 долл. за 1 тыс. куб. м.

В то же время в законе о государственном бюджете на 2011 год средняя цена импортируемого природного газа прогнозируется на уровне 269 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, глава украинского правительства Николай АЗАРОВ не раз заявлял, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. По словам премьер-министра, в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.