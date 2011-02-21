Экспорт твердого биотоплива из Украины в 2010 году вырос на 63% – эксперты

По итогам 2010 года экспорт твердого биотоплива из Украины вырос на 63,5%, по сравнению с показателем 2009 года, до 573,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании в сфере возобновляемой энергетики и чистых технологий Fuel Alternative.

По данным компании, это составляет 88% от общего объема продукции, произведенной в прошлом году украинскими биотопливными предприятиями (640 тыс. тонн).

В частности, украинские компании экспортировали топливные гранулы (пеллеты) и брикеты из древесного сырья, лузги подсолнечника и соломы зерновых.

Так, экспорт древесных пеллет увеличился в 2010 году на 134,6% - до 87,1 тыс. тонн, древесных брикетов – на 76,2% - до 48 тыс. тонн. Экспортные поставки пеллет из лузги подсолнечника возросли на 133,4% - до 406,8 тыс. тонн, брикетов – на 23,8%, до 25,7 тыс. тонн.

Экспорт твердого биотоплива из соломы также продемонстрировал рост, в частности, поставки пеллет составили 3,1 тыс. тонн (+380% к 2009 году), брикетов – 2,7 тыс. тонн (+114,8%).

Основными направлениями экспорта украинского биотоплива стали в прошлом году Польша, Германия, Дания, Италия.

«Главным фактором роста производства твердого биотоплива в Украине является растущий спрос на данную продукцию в странах ЕС. Согласно законодательству Евросоюза процент использования возобновляемых энергоресурсов в общем топливном балансе должен перманентно расти вплоть до 2020 г. Собственных ресурсов для удовлетворения растущего потребления странам ЕС не хватает», - прокомментировал рыночную ситуацию президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АТЭУ) Виталий ДАВИЙ.

Согласно отчету Fuel Alternative (компания является членом АТЭУ), дополнительным фактором роста производства твердого биотоплива в Украине стало развитие внутреннего рынка, импульсом для которого выступило подорожание тепловой энергии, произведенной из традиционных энергоресурсов. В частности, доля поставок брикетов и пеллет на внутренний рынок возросла в 2010 году до 12% от общего объема произведенной продукции (в 2009 году этот показатель составил 9%).

По прогнозам Fuel Alternative, в 2011 году доля поставок биотоплива на украинский рынок может возрасти до 15-20% от общего производства.