СП Газпрома и Нафтогаза не повлияет на реализацию проекта "Южный поток" – Миллер

Москва. Создание совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» не повлияет на реализацию проекта "Южный поток".

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил на пресс-конференции в Москве.

«Создание совместного предприятия никаким образом не повлияет на реализацию проекта "Южный поток», - сказал он.

Глава «Газпрома» отметил, что работы по реализации данного проекта проводятся строго по графику. Он подчеркнул, что в «Газпроме» нет никаких сомнений, что первая нитка "Южного потока" будет запущена к концу 2015 года.

Все проектно-изыскательские работы, работа по ТЭО создания соответствующих СП со странами-транзитерами также идет по графику, подчеркнул А. МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН подписали Меморандум между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов на территории Украины.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.