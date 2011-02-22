Нефть подорожала почти на 7 долл. из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть на торгах во вторник, 22 февраля, демонстрируют положительную динамику на фоне эскалации конфликта в странах Ближнего Востока и Северной Африки, усиливающей обеспокоенность инвесторов относительно вероятных перебоев с поставками "черного золота".

Так, стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 6,63 доллара, или на 7,69% - до 92,83 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась 1,31 доллара, или на 1,24% - до 107,05 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Массовые народные протесты в последние недели охватили ряд арабских государств и привели к падению правящих режимов в Египте и Тунисе. В настоящее время беспорядки продолжаются в Ливии, Йемене и Бахрейне. Антиправительственные выступления прошли также в Алжире, Ираке, Иордании.