Европейские нефтяные компании эвакуируют персонал из Ливии
10:21, 22 февраля 2011Энергетика
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Страны ЕС направляют в Ливию самолеты и паромы для эвакуации своих граждан, а также сотрудников представительств нефтяных компаний.
Компании Eni, Royal Dutch Shell PLC, британское подразделение BP и немецкая Wintershall уже начали эвакуацию своих сотрудников, имеющих гражданство ЕС, и членов их семей.
При этом BP и Wintershall объявили о временном прекращении работ по нефтепереработке. Компания Eni заявляет, что работа ее ливийского предприятия продолжится силами местных специалистов, передает Associated Press.
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