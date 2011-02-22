Европейские нефтяные компании эвакуируют персонал из Ливии

Страны ЕС направляют в Ливию самолеты и паромы для эвакуации своих граждан, а также сотрудников представительств нефтяных компаний.

Компании Eni, Royal Dutch Shell PLC, британское подразделение BP и немецкая Wintershall уже начали эвакуацию своих сотрудников, имеющих гражданство ЕС, и членов их семей.

При этом BP и Wintershall объявили о временном прекращении работ по нефтепереработке. Компания Eni заявляет, что работа ее ливийского предприятия продолжится силами местных специалистов, передает Associated Press.