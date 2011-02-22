В Тернопольской области топливо за неделю подорожало на 1-4 коп.

В Тернопольской области на прошлой неделе топливо подорожало на 1-4 коп.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, дизельное топливо подорожало на 0,2% - с 8,19 до 8,21 грн./л, бензин марки А76 - на 0,1% (с 7,85 до 7,86 грн./л), бензин марки А92 - на 0,2% (с 8,35 до 8,37 грн./л), бензин марки А95 - на 0,5% (с 8,71 до 8,75 грн./л).

В целом розничные цены на дизтопливо составляют в области 8-8,35 грн./л, на бензин марки А76/80 - 7,7-8,05 грн./л, на бензин марки А92 - 8,2-8,55 грн./л, на бензин марки А95 - 8,6-8,95 грн./л.