Долги предприятий ТКЭ за потребленный газ превысили 5,1 млрд. грн.

По данным оперативного мониторинга, долги предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с 1 октября 2010 года, превысили 5,16 млрд. грн. (по состоянию на 21.02.11, без АЭК «Киевэнерго»), а уровень оплаты составил лишь 45%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В ДК «Газ Украины» отмечают, что предприятия коммунальной теплоэнергетики продолжают наращивать задолженность перед ДК «Газ Украины» за природный газ.

Почти половину задолженности перед компанией за газ предприятий ТКЭ (без АЭК «Киевэнерго») составляют долги предприятий ТКЭ четырех регионов: Донецкой (834 млн. грн.), Днепропетровской (711 млн. грн.), Харьковской (665 млн. грн.) и Луганской (290 млн. грн.) областей.

Значительной является также задолженность за газ предприятий ТКЭ Запорожской (280 млн. грн.), Одесской (255 млн. грн.), Львовской (206 млн. грн.), Киевской (200 млн. грн.), Полтавской (156 млн. грн.), Житомирской (121 млн. грн.), Сумской (116 млн. грн.), Черниговской (114 млн. грн.), Черкасской (109 млн. грн.), Хмельницкой (101 млн. грн.) областей, а также АР Крым (196 млн. грн.).

Задолженность за 2010-2011 гг. столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» составляет 1,5 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 году – 42%).

Оперативный мониторинг ДК «Газ Украины» показывает, что граждане в целом добросовестно оплачивают стоимость коммунальных услуг, в т.ч. за потребленную тепловую энергию, однако оплаченные населением средства за тепловую энергию своевременно в компанию не поступают.

ДК «Газ Украины» требует от руководителей предприятий ТКЭ-должников ускорить расчеты за потребленный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.