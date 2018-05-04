Сланцевый газ в Украине: «Газпром» не верит, Америка - проверит

В «Газпроме» не верят в перспективность добычи сланцевого газа в Украине, а намерение наших властей решить проблемы диверсификации энергопоставок за его счет называют «иллюзией». С одной стороны, каких еще оценок стоило ожидать от российского газового монополиста, с другой - стоит признать, что тема добычи сланцевого газа в заявлениях украинских политиков зачастую выглядит откровенно спекулятивно, а отнюдь не как реальная перспектива. То же самое можно сказать и о сжиженном газе, которым Украину обещают завалить в противовес газпромовскому, но почему-то об этом идет речь только в канун переговоров по цене на российский газ. Возникает стойкое ощущение того, что газ из альтернативных источников используется украинской властью, в основном, как дополнительный аргумент в бесконечных «газовых» препирательствах с Россией, и ничего более. Однако, есть и подвижки в этой сфере. После нескольких лет переливания из пустого в порожнее наметился определенный прорыв - 15 февраля т.г. правительства Украины и США подписали в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве в области разведки сланцевого газа. То есть, надежда на то, что американцы, которые вполне успешно, правда, по их же словам, разрабатывают сланцевые пласты на своих территориях, помогут и нам добраться до вожделенного метана. Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, принявший самое активное участие в переговорах, подчеркнул, что реализация этих проектов призвана обеспечить гарантии надежного снабжения энергоресурсов и повысить энергетическую безопасность Украины.

Сланцевый газ - переоцененный актив?

Уже на текущей неделе тема добычи в Украине сланцевого газа перекочевала из-за океана собственно в Украину, и в Россию, где эксперты активно собирались и обсуждали... В ходе круглого стола «Актуальные проблемы европейской энергетики», который проходил 21 февраля в «Газпроме», начальник Управления структурирования и ценообразования ООО «Газпром экспорт» Сергей Комлев особое внимание уделил себестоимости добычи сланцевого газа. Последнее, по мнению эксперта «Газпрома», делает его в Украине нерентабельным.

По данным С.Комлева, себестоимость добычи сланцевого газа по десяти американским компаниям составляет 200 долл. за 1 тыс. кубометров, а цена для населения будет, соответственно, выше. При этом эксперт напомнил, что США обещали помочь Украине в вопросах геологоразведки этого топлива.

«Чудо» сланцевого газа, по его словам, заключается не в экономических выгодах, а в том, что добывающие его компании умудряются выживать. По мнению С.Комлева, и выходит у них это за счет хеджирования. По-видимому, эксперт имел ввиду фьючерсные контракты по продаже сланцевого газа, когда получение реальных средств, по сути, опережает фактическую добычу. «Мы вправе ожидать, что так называемый пузырь сланцевого газа в США должен лопнуть. Поэтому надеяться на то, что добыча сланцевого газа является палочкой-выручалочкой для отказа Украины от так называемой зависимости от Российской Федерации, на самом деле не приходится», - заявил С.Комлев.

Он не преминул напомнить, что в 2010 году, с учетом скидки на газ, которую правительство РФ нам предоставило, Украина получила субсидий на 1,8 млрд. долларов.

Однако, говоря о скидках и субсидиях, «Газпром» забывает, что Украина, потребляя только в Киеве 40 млрд. кубометров российского газа в год, сама является одним из крупнейших источников живых денег для российского монополиста. При этом цены, которые «Газпром» устанавливает для «Нафтогаза», остаются одними из самых высоких в Европе. На этом фоне все разговоры о «поблажках» выглядят неубедительно.

Но вернемся к сланцевому газу, который так раздражает «Газпром». Как уже говорилось, правительства Украины и США подписали в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве в области разведки этого топлива.

Одна из ведущих американских компаний «Shell» уже ведет активные переговоры с Кабмином относительно выработки условий, на которых ее дочерняя структура - «Shell Ukraine Exploration and Production» сможет начать пробное бурение. Подписаны предварительные соглашения о добыче сланцевого газа и с компанией "Exxon Mobil". Так что американцы, которых очень трудно заподозрить в отсутствии прагматичности, готовы вкладывать серьезные средства в украинские проекты по нетрадиционной добыче газа. Наверное, у них для этого есть предпосылки.

Лучше переоценить, чем недооценить

Так удачно совпало, что буквально накануне газпромовского круглого стола в Москве Институт Горшенина проводил в Киеве тоже круглый стол, посвященный перспективам развития альтернативных источников энергии в Украине. Более того, сланцевый газ стал лейтмотивом этого мероприятия, так что, как говорится, ходить далеко не пришлось…

Как отметил эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский, в отношении перспектив добычи сланцевого газа одной из главных проблем является неопределенность в отношении его запасов на территории Украины (одно из наиболее перспективных месторождений сланцевого газа в Украине располагается в Прикарпатье - в Ивано-Франковской и Львовской областях – авт.).

Б.Соколовский напомнил, что в 2009 году готовилось заседание СНБО, посвященное энергетической тематике, перед которым делались запросы во все компетентные учреждения Украины относительно справки по запасам голубого топлива. «Речь шла о шахтном метане, сланцевом газе и запасах обычного газа на украинском шельфе. На протяжении 3-х месяцев на официальных бланках из солидных учреждений были получены доклады, в которых оценки отличались на порядки. Относительно сланцевого газа цифры расходились от приблизительно 2-х трлн. до 30 трлн. кубометров. И это не потому, что специалисты в Украине плохие, это означает только то, что информация по запасам сланцевого и других видов газа в Украине еще очень неточная и непроверенная», - убежден эксперт.

По его словам, слишком большой разброс в оценках очень мешает принятию взвешенных решений. «Наверное, и сейчас ситуация остается подобной, и это проблема не только Украины. Еще недавно поляки радовались тому, что у них подтверждены запасы в 1,3 трлн. кубометров сланцевого газа, последние данные их специалистов говорят всего о 0,15-0,2 трлн. кубометров газа. Наверное, что-то похожее произойдет и в Украине, но для окончательной оценки наших запасов нужны технологии и деньги. Это касается и шахтного метана, которого в Украине, по некоторым оценкам, 8 трлн. кубометров. Сегодня только Ефим Звягильский как собственник шахты им. Засядько занял прагматичную позицию - не дожидаясь окончательных оценок, он уже добывает шахтный метан, производя таким образом дегазацию шахты и повышая ее безопасность», - отметил Б.Соколовский.

Мы же напомним, что «Нафтогаз» уже создал СП с «Газпромом» по добыче метана на угольных шахтах. Правда, этот альянс получил весьма неоднозначную оценку экспертов. Но об этом позже. Что же касается сланцевого газа, то совершенно ясно, что только начало разработки месторождений может расставить все точки над «і», а для этого нужны немалые деньги и технологии, которых в Украине нет.

Энергетической независимости без инвестиций не бывает

Развитие альтернативных источников энергии в Украине будет возможно только при условии формирования привлекательного инвестиционного климата, считают эксперты.

В частности, директор Института геологических наук НАНУ Петр ГОЖИК отметил, что в Украине уже давно разведаны значительные месторождения природного газа, добыча которого возможна как традиционными, так и новыми методами, однако их разработка не ведется из-за отсутствия средств.

«Месторождения есть - это и Одесская область, и Крым, и Днепровско-Донецкий бассейн, и другие регионы. По нашей оценке, Украина может рассчитывать на 13 трлн. кубометров природного газа. Еще в 2007 году мы должны были начать бурение нескольких опытных скважин, но у государства денег не было и нет. Значит, нужно привлекать частного инвестора», - отметил П.Гожик.

По мнению геолога, украинская власть должна определиться, что ей нужно: газ или налоги. «Одно из двух исключается. Если мы хотим развивать добычу собственного газа, мы должны освободить инвестора от налогов», - считает П.Гожик.

В целом, поддержав мнение представителя Института геологии, президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук отметил необходимость более взвешенного подхода государства к выбору инвестора.

«Нафтогаз» создал совместное предприятие по добыче шахтного метана с «Газпромом», когда известно, что у россиян нет ни опыта, ни технологий, ни свободных средств для инвестиций. Почему украинцы решили взять себе в партнеры компанию, которая, не имея соответствующих ресурсов, как никто другой заинтересована в сохранении контроля над украинским рынком газа? Ведь есть зарубежные компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с Украиной по этой тематике и имеют опыт в добыче шахтного метана. Находясь в зависимости от России по нефти, газу и в значительной степени в атомной энергетике, мы создаем СП по добыче шахтного газа именно с ней. Я ничего не имею против россиян, но не думаю, что стоит все яйца класть в одну корзину», - подчеркнул А.Тодийчук.

Как отметил менеджер по связям с государственными органами власти ООО «Shell Ukraine Exploration and Production» Алексей Татаренко, Украина имеет значительный потенциал в сфере добычи собственного природного газа, в том числе и сланцевого. Вместе с тем, по его мнению, зарубежным инвесторам крайне необходимы надежные гарантии. «На сегодняшний день вопрос законодательного обеспечения деятельности нашей компании в Украине во многом решен. Мы приветствуем механизм, предложенный правительством Украины и дающий достаточные гарантии для инвестора, вкладывающего деньги в проекты нетрадиционной добычи топлива. Речь идет о соглашении о разделе продукции — это тот механизм, который позволяет получить большой участок для разработки на тот срок, который обеспечит экономическую выгоду инвестору», - отметил А.Татаренко.

Экологический аспект сланцевого вопроса

Инвестиции и технологии - это прекрасно, но не стоит забывать о том, что промышленная добыча любых полезных ископаемых сопряжена с резким повышением техногенного воздействия на окружающую среду. В этой связи разработка месторождений сланцевого газа является весьма рисковым предприятием. Вопрос последствий добычи этого топлива для экологии обсуждался в Конгрессе США, а во Франции работы вовсе приостановлены именно по настоянию экологов, поляки тоже весьма настороженно относятся к реализации «сланцевого» проекта. Дело в том, что добыча газа из сланцевых пластов предусматривает горизонтальное бурение с последующей закачкой в пустоты, содержащие газ, воды, которая его вытеснит к другим скважинам. При этом перемычки между отдельными пустотами в сланцевых пластах разрушают методом гидроразрыва, что при неблагоприятных обстоятельствах может повлечь за собой образование огромных провалов или затопление территорий. Учитывая, что в Украине и без того хватает территорий с огромными подземными пустотами, образовавшимися в результате добычи угля или железной руды, разработка сланцевого газа может явно не обрадовать жителей Прикарпатья. Если в США добыча этого топлива ведется в малонаселенных районах, то в Украине или Польше ситуация несколько иная. К тому же город Калуш Ивано-Франковской области уже переведен в разряд зоны бедствия, там начала проседать почва над шахтными выработками, на которых стоят сотни жилых домов.

Вместе с тем, руководитель проектов Центра глобалистики «Стратегия 21» Сергей Жук убежден, что безопасность технологий добычи сланцевого газа постоянно повышается, и в будущем будет только расти.

Сланцевый газ никогда не будет дешевле обычного

Продолжая, так сказать, конструктивно критиковать саму идею добычи сланцевого газа, нельзя не привести оценки украинских экспертов относительно экономических показателей данного проекта. А прогнозы вполне вписываются в риторику представителя «Газпрома». Украинские специалисты убеждены, что себестоимость добычи и цена сланцевого газа никогда не опустится ниже затрат на добычу природного газа традиционными методами.

Так, по мнению Б.Соколовского, сланцевый газ, в принципе, не может быть дешевле газа традиционной добычи. По его словам, в Польше, которая также как и Украина стремится к широкомасштабной добыче сланцевого газа, себестоимость его добычи будет почти вдвое превышать американскую.

В свою очередь, президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук отметил, что себестоимость сланцевого газа в США после отработки технологий и начала широкомасштабной добычи сократилась с 230-250 долл. за 1 тыс. куб. м до 85-90 долл. за 1 тыс. куб. м.

Добавим к мнению эксперта, что себестоимость добычи российского газа, по некоторым оценкам, находится в приделах 30-40 долл. за тысячу кубометров при отпускной цене в 250-300 долл. за тысячу кубов.

«Но для нас даже 250 долларов за тысячу кубометров, то есть, та себестоимость, с которой начали американцы, является интересной, потому что российский газ все равно стоит дороже. К тому же добыча собственного газа остается выгодной, так как это не только энергетическая независимость страны, но и дополнительные рабочие места, и развитие смежных отраслей экономики, в частности машиностроения», - убежден А.Тодийчук.

А.Татаренко сообщил, проект добычи сланцевого газа, подобный по масштабам тому проекту, который Shell планирует реализовать в Украине, уже осуществляется в США последние 10 лет. «Работы ведутся на участке в 10 тыс. кв. км, в 2004 году в проект инвестировано 10 млрд. долл., и в прошлом году компания вышла на уровень добычи 8 млрд. куб. м газа. К 2020 году Shell планирует добывать на этом участке уже 24 млрд. куб. м сланцевого газа», - сказал он.

По словам А.Татаренко, потенциал украинского проекта компания оценивает приблизительно в 20 млрд. куб. м газа в год. «Конечно, это только предварительные оценки, и только после запуска пилотного проекта можно будет говорить более конкретно. В ближайшее время мы ожидаем объявления украинским правительством конкурса на разработку месторождений сланцевого газа», - добавил А.Татаренко.

Он так же отметил, что разработка сланцевого газа на территории Украины может оказаться весьма перспективной для украинского машиностроения, которое начнет выпуск специального оборудования.

Основываясь на экспертных оценках, можно говорить о том, что, несмотря на все существующие минусы разработки месторождений сланцевого газа, лет через 10 после начала добычи Украина может оказаться в плюсе. Но эксперты убеждены, что перспективы добычи сланцевого газа ни в коем случае нельзя рассматривать в отрыве от общей энергетической стратегии государства.

Экономия ресурсов - от простого к сложному

Параллельно с развитием альтернативной энергетики Украине нужно серьезно заниматься энергосбережением и повышением энергоэффективности, только таким образом можно добиться реального снижения зависимости от традиционных энергоносителей. Вот так вкратце можно охарактеризовать идеологию, которой советуют эксперты придерживаться украинской власти.

По мнению Б.Соколовского, нельзя сегодня думать о развитии альтернативной энергетики, а завтра об энергосбережении, оба процесса должны идти параллельно. «По уровню потребления газа на душу населения и одну единицу ВВП, мы потребляем в среднем в 3-4 раза больше, чем наши соседи из Центральной Европы. Если мы снизим годовое потребление газа с 70 млрд. куб. м до 40 млрд. куб. м, то это будет огромным достижением», - отметил эксперт.

По его мнению, в Украине крайне деформирован энергетический баланс. «У нас доля электроэнергии в общем балансе энергоносителей в 4-5 раз меньше, чем в цивилизованных странах Европы. При этом вся Европа идет по пути внедрения альтернативных источников генерирования электроэнергии, и к 2020 году планирует довести объем электроэнергии из альтернативных источников до 20%, а немцы - даже до 21%. Если Украина к 2020 году выйдет хотя бы на 7% альтернативной электроэнергии в общем балансе потребления, то это будет колоссально. Сегодня у нас на ветроэнергетику и другие альтернативные источники приходится меньше 1%», - подчеркнул Б.Соколовский.

Он также напомнил, что в Украине существует закон о «зеленом тарифе», который предполагает, что электроэнергия, выработанная с помощью ветра или солнца, должна закупаться Энергорынком по более высокому тарифу, чем электроэнергия из традиционных источников. «Но вот живой пример, в Полтавской области хотели создать комплекс по производству электроэнергии за счет сжигания мусора.

Согласитесь, что для Украины - очень актуальный вопрос. Однако оказалось, что, согласно закону о «зеленом тарифе», электроэнергию можно продавать только на общих основаниях. Нам необходимо всесторонне усовершенствовать нормативную базу в сфере альтернативной энергетики и энергосбережения», - подчеркнул эксперт.

Ну и, конечно, Украине как воздух необходим прозрачный энергорынок, свободный от коррупционных схем.

Но раз уж мы начали со сланцевого газа, то им стоит и закончить. Как считает глава Института геологических наук Петр Гожик, очевидно, что добыча этого топлива потребует значительных капиталовложений. «США шли к добыче своего сланцевого газа 30 лет, пробурив 11 тысяч скважин, прежде чем получить позитивный результат. При этом в Америке большая часть сланцевого газа залегает на глубине от 500 метров до километра, тогда как у нас сланцевый газ находится на глубине 2-3 км, что потребует для его добычи явно больших затрат, чем в США», - отметил эксперт. В этой связи, П.Гожик считает, что Украине не в коем случае нельзя откладывать в долгий ящик проекты по добыче газа на своей территории традиционными методами.

Пусть результаты всех наших начинаний в области добычи собственного газа как традиционными, так и альтернативными методами можно будет ощутить не ранее чем через 5, а то и 10 лет, но приступать нужно уже сегодня. Только в этом случае в «Газпроме» поймут, что альтернативный российскому газ в Украине рано или поздно появится, и считаться с этим придется…

Петр Черных (УНИАН)