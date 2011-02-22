Рост цен на нефтепродукты оживит рынок альтернативных энергоносителей – эксперт

Высокие цены на нефтепродукты оживят рынок альтернативных энергоносителей.

Такое мнение высказал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН в эфире телеканала ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе канала.

«Что мы увидели в 2008 году, кода цены тоже были достаточно высокими? Был получен импульс для развития альтернативных энергоносителей. Посмотрите, как сегодня развивается рынок сжиженного газа. Это тот, который почти в два раза дешевле, чем бензин А-95. У нас хороший потенциал рынка сжиженного газа. Я думаю, что этот рынок тоже получит импульс. В конце концов, биотехнологии, свернутые в период низких нефтяных цен, сегодня, я думаю, получат второе рождение», – сказал он.

С.КУЮН заявил, что повышение цен на бензин потребительских марок является на сегодня общеевропейской проблемой. «С таким ценовым гнетом столкнулись сегодня все европейские страны, а не только Украина. Для них это тоже дорого… Неправильно, когда бак (бензина – УНИАН) в машине стоит дороже, чем авиабилет!» – заявил эксперт.

«90% топлива в Украину поступает либо в виде импортной нефти, либо в виде импортных нефтепродуктов. Российских нефтедобытчиков мало интересует, что у кого-то в Украине будут очень большие затраты на заправку автомобиля. Они продают сюда топливо по мировым ценам. В этой зависимости и состоит проблема», – добавил С.КУЮН.

В то же время он констатировал, что ценообразование на рынке топлива сегодня является довольно прозрачным и если рынок «не разогревать» дополнительными налогами на топливо и чрезмерной регуляцией, то резкого роста цен удастся избежать.

«Достоинство этого рынка в том, что его легко понять – цена достаточно прозрачна. 60% цены на топливо составляет входящая цена на нефть или нефтепродукты, 30% – это налоги, остальные 10% – это логистика, прибыль заправок и т.д. И тут нам остается лишь предпринимать какие-то меры, чтобы эта цена хотя бы не росла, как-то минимизировать влияние внешнего рынка. Но избежать его, к сожалению, невозможно. Рецепта борьбы с высокими ценами на нефть никто пока не придумал», – резюмировал эксперт.