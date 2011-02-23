Цены на нефть на NYMEX во вторник выросли до нового максимума

Эскалация напряженности и признаки перебоев с поставками нефти в Ливию подтолкнули цены на нефть во вторник до самого высокого уровня за два с половиной года, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Несколько нефтедобывающих компаний заявили, что они приостановили или прекратили некоторую деятельность и отозвали рабочих с этой богатой нефтью североафриканской страны, ситуация в которой во вторник продолжила ухудшаться. Цены на нефть выросли, несмотря на заверения других стран, в которых ведется нефтедобыча, что они примут меры для устранения каких-либо перебоев с поставками.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Merchantile Exchange) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 7,37 доллара, или на 8,6%, до 93,57 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 3 октября 2008 года. Котировки наиболее активно торгующихся апрельских фьючерсов на нефть выросли на 5,71 доллара, или на 6,4%, до 95,42 доллара за баррель.

В понедельник торговые площадки на NYMEX были закрыты в связи с празднованием Дня президента.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE выросли намного меньше, лишь на 4 цента, или на 0,3%, до 105,78 доллара за баррель. Спрэд между этими двумя маркерными сортами сузился до 12,21 доллара за баррель после достижения на прошлой неделе рекордного максимума выше 19 долларов.

Итальянская нефтедобывающая компания Eni SpA, имеющая самую большую рабочую площадь среди нефтедобытчиков в Ливии, во вторник заявила о том, что приостановила некоторую деятельность по нефтедобыче в этой стране и закрыла нефтепровод Greenstream, через который поставляется около 10% природного газа, необходимого Италии. Компания не сообщила, какие еще предприятия были закрыты.

Испанская компания Repsol YPF между тем заявила о приостановке деятельности по добыче нефти и газа в Ливии. Французская компания Total SA сообщила о том, что приостанавливает некоторую деятельность в Ливии, тогда как британская компания BP Plc приостановила подготовку к бурению в ливийской пустыне, а норвежская компания Statoil ASA закрыла свой офис и отозвала работников, работающих в Ливии.

Ливия - это первая страна, в которой начались перебои с поставками нефти из-за массовых протестов, охвативших Ближний Восток и Северную Африку. Эта страна является восьмой по объему нефтедобычи среди стран-членов Организации стран-экспортеров нефти и обладает самыми большими резервами нефти в Африке, как сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Ливия, в основном, реализует добываемую нефть через сбытовую сеть Oilinvest в Европе. Крупнейшим покупателем ливийской нефти является Италия, по данным МЭА. Франция, Германия и Испания также являются крупными импортерами нефти из Ливии.

Котировки мартовских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 5,08 цента, или на 2%, до 2,6021 доллара за галлон. Мартовские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 7,95 цента, или на 2,9%, до 2,7924 доллара за галлон.