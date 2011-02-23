Реализация бензина через АЗС в январе увеличилась на 1,5%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7 305 единиц, в январе т.г. увеличилась на 1,5%, по сравнению с январем 2010 года, до 243,9 тыс. тонн, а дизельного топлива на 10,5% – до 122,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 51,7% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 43,7% – А-90-93, 4,6% – А-72-80.

В январе т.г. через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,035 млрд. грн., из которой 2,630 млрд. грн. (65,2%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,138 млрд. грн. (28,2%) – от продажи дизельного топлива, 169,2 млн. грн. (4,2%) – от продажи сжиженного газа и 98,2 млн. грн. (2,4%) – от продажи сжатого газа.

На 1 февраля 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 130,2 тыс. тонн бензина, 56,4 тыс. тонн дизельного топлива, 6,4 тыс. тонн сжиженного газа и 0,5 тыс. тонн сжатого газа.