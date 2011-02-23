АМК проводит расследование ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов

Антимонопольный комитет Украины проводит расследование относительно роста цен на нефтепродукты, который имел место в конце 2010 – начале 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО.

«Мы действительно проводим расследование относительно возможного сговора участников этого рынка в конце 2010 – начале 2011 года в части завышения цен на топливо», – сказал Ю.КРАВЧЕНКО.

Также он сообщил, что АМК предоставил свои предложения относительно формирования формулы цены, которая устанавливается экспертно-аналитической группой.

По его словам, предложения были приняты и «будут учтены при определении очередного ценового коридора для основных игроков рынка (нефтепродуктов – УНИАН)».

Ю.КРАВЧЕНКО отметил, что расследование еще не завершено, однако решение по данному вопросу планируется принять уже в ближайшее время.