Украина заинтересована в разведке месторождений нефти и газа в Азербайджане - Азаров

Украина заинтересована в том, чтобы НАК «Нафтогаз Украины» участвовала в разведке месторождений нефти и газа в Азербайджане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром МАМЕДЬЯРОВЫМ.

«Мы заинтересованы в проведении «Нафтогазом Украины» поисково-разведочных работ на перспективных азербайджанских участках», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.