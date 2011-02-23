Украина заинтересована в строительстве нового НПЗ на Черном море – Азаров

Украина заинтересована в строительстве нового нефтеперерабатывающего завода на Черноморском побережье для переработки азербайджанской и каспийской нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром МАМЕДЬЯРОВЫМ.

«Сейчас уже на уровне экспертов прорабатываются некоторые совместные проекты. В частности, речь идет о строительстве на Черноморском побережье нового нефтеперерабатывающего комплекса по глубокой переработке азербайджанской и каспийской нефти», - сказал Н.АЗАРОВ.