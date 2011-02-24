Цена нефти достигла 30-месячного максимума

Цена нефти на торгах в четверг, 24 февраля, достигла самых высоких уровней за последние 30 месяцев на фоне эскалации конфликта в Ливии и ожиданий снижения поставок нефти из этого региона.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,41 доллара, или на 0,42% - до 98,51 доллара за баррель.

Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 1,26 доллара, или на 1,13% - до 112,51 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В Ливии, которая располагает крупнейшими запасами нефти на африканском континенте, с 15 февраля продолжаются массовые акции протеста против правящего в стране 42 года режима Муамара Каддафи. По данным международных правозащитных организаций, число погибших при подавлении беспорядков превысило 600 человек, число раненых - около 4 тысяч.