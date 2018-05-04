Что стоит за российскими "газовыми" преференциями...

Россия в очередной раз напомнила, что украинская газотранспортная система продолжает оставаться «ничейной». Причем последние заявления она сделала особенно ярко, с намеком, что времени для принятия решения относительно модернизатора ГТС осталось не так уж и много. Подталкивая Украину к «правильному выбору» - ЕС или РФ – северная соседка не забыла подсластить пилюлю. Она озвучила преференции будущего сотрудничества, не забыв акцентировать основное условие обещанного рая – СП «Нафтогаза» и «Газпрома». Но все эти заявления являются, скорее всего, послевкусием. По крайней мере, так совпало - 18 февраля заработала Брюссельская декларация по модернизации украинской ГТС. Так с кем же мы решимся дружить, причем в таком супер-стратегическом вопросе как газ и зачем нашей соседке нужна украинская труба, если в приоритете у РФ сейчас обходные газопроводы?..

"Щедрость" в обещаниях

Начнем с заверений. На круглом столе в «Газпроме» 21 февраля глава российского монополиста Алексей Миллер заявил, что в случае слияния с НАК "Нафтогаз Украины", Газпром в состоянии обеспечить полную загрузку мощностей нашей ГТС.

«Если будет достигнута договоренность о слиянии «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины», то, конечно же, «Газпром» максимально загрузит газотранспортные мощности Украины и, конечно, это приведет к росту доходов украинского бюджета», – сказал А.Миллер.

По прогнозу «Газпрома», спрос на газ в Европе к 2020 г. составит 130-140 млрд кубометров в год. Поэтому при строительстве газопроводов "Южный поток" и "Северный поток" проблем с недогрузкой украинской ГТС не должно быть (сейчас загруженность ГТС составляет 95 млрд куб. м, возможность – до 120 млрд куб. м).

И главное. А.Миллер подчеркнул, что у Украины не так много времени, чтобы определиться с модернизацией своей газотранспортной системы. По его словам, на эти цели в течение 7 лет потребуется 6,5 млрд евро, из которых 3 млрд евро - на первоочередные работы.

Кроме того, А.Миллер отметил, в случае слияния двух топливных компаний население и промышленность Украины будут получать газ по внутренним российским ценам. При этом он напомнил, что цена газа для промышленных потребителей в России в разы ниже, чем цена газа для промпотребителей Украины. В то же время, цена газа для населения регулируется постановлениями правительства РФ, и это будет продолжаться и дальше. И совершенно логично, обещая внутрироссийские цены, он заявил, что «Газпром» не предполагает никаких изменений формулы цены и контракта на поставку газа в Украину. Он пояснил это тем, что в действующем контракте цена на 30% ниже, чем для Европы.

Спотовый накал ценорегулирования

Итак, о цене. Формула ее расчета, в принципе, является коммерческой тайной, она для каждой страны индивидуальная, контракты – долгосрочные, а цена привязана к стоимости нефтепродуктов с отставанием в 6-9 месяцев. Хотя, и в этой сфере кризис внес свои коррективы, причем не в пользу «Газпрома». Ситуация накалялась на фоне прогресса в добыче сланцевого газа, снижения спотовых цен (спотовые цены на газ и СПГ на протяжении 2010 года были ниже стоимости трубопроводного российского газа на 50 и более долларов), увеличения предложения на рынке, да и падение потребления сделало свое дело. В 2009-2010 годах «Газпром» вынужден был нарушить 30-летнюю традицию, монополист пошел на уступки. Причем заметьте, их потребовали, а не просили.

Скидки в виде спотовых цен получили ряд европейских энергокомпаний. Таким образом, на сегодняшний день порядка 7%-10% российского газа идет в Европу по сниженной стоимости.

Следует отметить, что конкуренты «Газпрома» в Европе в этом плане еще больше «поиздержались» - доля спотовых цен в контракте норвежской StatoilHydro с E.ОN Ruhrgas составляет 25%, а в среднем - 30%, алжирская Sonatrahch даже сократила срок контракта.

Но кризис пошел на попятную, и «Газпром» решился на реванш. В феврале т.г. монополист заявил, что собирается повысить цену на газ для европейцев на 14%. Если в 2010 году она составляла порядка 308 долл., то в текущем году может вырасти до 352 долл. Да и объем поставок по плану «Газпрома» должен увеличится.

Европа только ухмыльнулась - спрос на природный газ будет только снижаться, модель ценообразования (долгосрочные контракты с привязкой к нефти) устарела. ЕС требует пересмотра правил газовой игры. Переговоры продолжаются.

Для Украины действительно российский газ обходится дешевле, чем для европейцев. Средняя стоимость в 2011 году составит порядка 280 долл. Но, при этом нужно учитывать, что совершенно никак не отображается на цене географическая близость и дружественная составляющая. Зная напористость старушки Европы, можно не сомневаться, что она своего добьется. Если так и дальше пойдет, то Украина будет платить самую высокую цену за газ в Европе. Нам, правда, обещают в случае создания СП «Нафтогаза» и «Газпрома» внутрироссийские цены. Но нельзя забывать, что в РФ стоимость газа усредненная, она связана с расположением территории относительно трубы, да и в планах ее повышение. Остается вопрос, сколько эта льгота просуществует и к какому региону нас приравняют…

Нельзя не вспомнить еще об одном очень принципиальном вопросе – транзите. Россияне гордо заявляют о полной и своевременной его оплате и согласии на повышение тарифа, что, кстати, является законным шагом со стороны Украины. Так вот, со времен СССР, так уж тогда сложилось, газ продается от границы Украины в Европу. Сейчас российские поставки включают транзит. Но, как известно, тариф не соответствует действительным ценам. Почему столько лет не меняется система, почему Украина не может закупать газ и затем продавать его самостоятельно в ЕС?

Ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова Сергей Дьяченко отмечает, что одним из виновников данной ситуации являются долгосрочные договоры, которые выписаны на 10, а порой и больше лет. «Для Украины, конечно, было бы лучше решать этот вопрос с европейцами. Но для этого нужно окунуться в очень тонкие отношения России и Европы. Мы еще как государство не созрели. Для этого нужно по-другому строить свои отношения с европейцами», - подчеркнул эксперт.

Экономическая выгода - приоритет газовых отношений

Что касается украинской ГТС, то тут тоже можно вспомнить о ценах. А.Миллер заявил, что в течение 7 лет на модернизацию трубы потребуется 6,5 млрд евро, из которых 3 млрд евро - на первоочередные работы.

Поэтому с выбором «помощника» нужно поторопиться. Но, заработавший с 18 февраля проект технической помощи "Подготовительные исследования модернизации украинской газотранспортной системы и хранилищ" в рамках выполнения Брюссельской декларации 2009 года, предполагает выделение только на эти цели почти 2,7 млн. евро.

В связи с этим, заявления России о спешке в данном вопросе совершенно непонятны. Но и медлить особо нельзя…

«Практическая работа по реализации Брюссельской декларации о модернизации украинской ГТС, о которой объявила Европейская Комиссия 18 февраля, должна побудить власть в Украине к конструктивным действиям, а не к попыткам создавать ненужный нашей стране консорциум при участии России», - считает эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский.

Он высказал сожаление, что с момента подписания декларации в марте 2009 года практически никаких активных действий по ее реализации с украинской стороны не было. «Жаль, что потеряно столько времени, но важно, чтобы нынешнее правительство в дальнейшем прекратило заигрывание с Москвой и последовательно осуществляло модернизацию ГТС так, как это выгодно Украине - на основе прозрачных европейских правил - в соответствии с упомянутым общим заявлением. Тем более, что практически все предпосылки для участия ЕС и международных финансовых организаций в этом Украиной выполнены», - заявил Б.Соколовский.

При этом эксперт акцентировал, что ЕС, в конечном итоге, не ставит цель после модернизации принимать участие в управлении ГТС. «Важно отметить, что ЕС и МФИ, принимая участие в модернизации нашей ГТС, не претендуют на ее управление, как этого добивается Кремль. Следовательно, после модернизации ГТС должна оставаться в 100% собственности украинского народа», - сказал Б.Соколовский.

Эксперт подчеркнул, что модернизация ГТС нужна, в первую очередь, Украине и может быть очень полезной Европе, несмотря на действия Москвы по строительству обходных маршрутов. «Практические действия по модернизации непременно послужат ключевым аргументом и для Европы, и для России в интересах использования украинских транзитных маршрутов. В противном случае, если мы, украинцы, не будем услышаны Европой, то так и останемся со своими изношенными трубами», - считает Б.Соколовский.

Ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова Сергей Дьяченко считает, что все российские предложения уже звучали неоднократно, сейчас они просто ярко акцентированы, в том числе ввиду Брюссельской декларации. «Но в этих заявлениях не говорится, где они будут брать деньги. В такие проекты в России, как правило, инвестиционные средства привлекаются в виде кредита. Скорее всего, так и будет. В «Газпроме» свободных денег не так много. Есть в России проблемы и в плане развития собственных месторождений. К примеру, ситуация с Штокманом - очень капиталоемкий проект, который откладывается (добыча газа на Штокмановском месторождении может начаться на два года позже запланированного - в 2015 году). А Северный поток под него и задумывался. Поэтому «Газпром» в нашей ситуации будет вынужден обращаться к заемным средствам», - отметил эксперт.

По мнению С.Дьяченко, украинская ГТС находится в центре интересов России. «Будущность «Южного потока» остается под большим вопросом. Это очень дорогой проект, большие глубины. У него не мало противников. А самостоятельно пойти на его реализацию у «Газпрома» денег нет. При этом в Европе приоритет Набукко – прямой конкурент, который диверсифицирует поставки. В этом плане наша ГТС – диверсифицированная система и очень надежная, чего нельзя сказать о подводных трубопроводах. Поэтому ГТС нужна России, несмотря на все заявления. Интерес к ней есть и будет. Сейчас важно, чтобы Украина, откликнувшись на предложения России, не потеряла в финансовом смысле. Положительный эффект считать нужно не в кубометрах газа, а в долларах. Если и реализовывать их инициативы, то условия должны быть для нас экономически выгодными – как минимум, не уменьшение поступлений в бюджет, развитие ГТС, система не должна эксплуатироваться на убой. Сейчас Украина в размере примерно 200 млн. долл. ежегодно вкладывает в ремонт и модернизацию ГТС. Конечно, сумма недостаточная, чтобы сразу все решить, но и делается немало», - отметил эксперт.

По его мнению, Украина могла бы при содействии ЕС модернизировать трубу, но наполнить – нет. «По большому счету, все дискуссии по поводу наполнения трубы – решение Российской Федерации. Снижение объемов будет вести к падению окупаемости. И здесь придем к минимальной точке. Поэтому данный вопрос должен обсуждаться на конструктивной основе. Лучший вариант модернизации ГТС – трехстороннее участие: Украина, Россия и ЕС. Вот тогда бы был баланс интересов – поставщик, транзитер, потребитель», - подчеркнул эксперт.

Что касается создания СП «Нафтогаза» и «Газпрома», то, как отметил эксперт, изначально говорилось об объединении компаний, но теперь от этой цели отошли. «Сейчас речь идет о создании совместного оператора, который бы занимался эксплуатацией ГТС. И изменения можно логически объяснить – не хочется накалять обстановку. Если объединить этих двух энергетических монополистов, а потом, что, само собой разумеется, плавно перейти на параллельную работу, то следующий шаг – создание единого экономического пространства. Именно поэтому создание СП должно быть максимально прозрачным и при балансе интересов», - подчеркнул С.Дьяченко.

Успокаивает тот факт, что и власть все чаще стала говорить о «газовом» треугольнике. Мы активно приглашаем европейских инвесторов к участию в тендерах по модернизации газотранспортной системы. И еще одно из последних заявлений - Украине необходимо ускорить процесс создания независимой компании по управлению газотранспортной системой и начать ее акционирование с участием ЕС и России. Так вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко прокомментировал сообщение компании British Petroleum о том, что стоимость строительства Nabucco из Центральной Азии в Европу выросла с 7,9 до 14 млрд. евро.

«Евросоюз планирует вложить огромные средства в строительство трубы, которая никогда себя не окупит – тем более с учетом усиливающейся дестабилизации Ближнего Востока. Россия планирует еще больше вложить в «Южный поток». Все это не имеет смысла по сравнению с инвестициями в развитие украинской ГТС», - отметил С.Тигипко.

«Мировая конъюнктура благоприятствует нам и делает обходные трубопроводы нерентабельными, но без обеспечения прямого доступа России и ЕС к управлению ГТС эти проекты могут стать реальностью, способной подорвать стратегические позиции Украины», – подчеркнул С.Тигипко.

Абсолютно мудрая мысль, лишь бы она не осталась в разряде деклараций, что в поледнее время очень модно. Ведь только участие европейцев в энергетических проектах Украины и России спасет нас от ошибочных шагов, последствия которых могут быть не обратимыми.

Нана Черная (УНИАН)