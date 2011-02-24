Разъяснять порядок оплаты электроэнергии по новым тарифам будут облэнерго

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики обязала энергоснабжающие компании разъяснить населению порядок расчета стоимости потребленной электроэнергии в связи с введением с 1 февраля двухуровневого тарифа для бытовых абонентов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

Решение принято в связи с многочисленными обращениями бытовых потребителей с просьбой разъяснить порядок вычисления стоимости потребленной электроэнергии.

Регулятор обязал облэнерго разъяснить населению применение новых тарифов и привести примеры расчета стоимости электроэнергии для разных категорий бытовых потребителей.

Кроме того, комиссия обязала все облэнерго в двухнедельный срок предоставить копии бланков платежек за электроэнергию, которые будут выставляться для оплаты после 1 февраля. По информации комиссии, ряд облэнерго еще не привели свои бланки в соответствие с новым порядком расчета тарифов.

Председатель НКРЭ Сергей ТИТЕНКО в ходе сегодняшнего заседания напомнил, что разъяснение порядка оплаты электроэнергии содержится на сайте комиссии.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых абонентов на 30% с 1 февраля при превышении лимита потребления 150/250 кВт.

НКРЭ повысила цены на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 150 кВт/ч, на 30% с 1 февраля т.г.

В частности, тариф для абонентов, не использующих электроплиты и электроустановки для обогрева, проживающих в городах, с февраля возрастет на 30% – до 31,67 копеек за кВт/ч (с НДС); тариф для сельского населения, не использующего электроплиты и электроустановки для обогрева, также возрастет на 30% – до 29,25 копеек за кВт/ч (с НДС).

Также регулятор повысил стоимость электроэнергии для категории бытовых абонентов, использующих электроплиты и электроустановки для обогрева. С 1 февраля эта категория потребителей будет платить больше на 30% – 24,34 копейки за кВт/ч (с НДС). При этом для данной группы потребителей порог потребления, при котором будет насчитываться новый тариф, будет составлять 250 кВт/ч ежемесячно.

Своим решением комиссия предусмотрела, что повышенные тарифы будут применяться только к тем объемам электроэнергии, которые бытовой потребитель потребил сверх установленных лимитов (150 и 250 кВт/ч соответственно).