Украина подписала соглашение с ЕБРР по энергоэффективности

В Киеве подписано Соглашение о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития об участии Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали сегодня первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и вице-президентом ЕБРР Ян ФИШЕР.

Перед подписанием документа А.КЛЮЕВ высоко оценил уровень сотрудничества между Украиной и ЕБРР и высказал надежду на его успешное продолжение.

Первый вице-премьер подчеркнул, что участие Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства является одним из приоритетов сотрудничества в 2011 году.

«В этом году мы хотим сосредоточить усилия по двум ключевым направлениям. Это обеспечит участие Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде и подготовку новых инфраструктурных проектов в государственном секторе экономики», - сказал А.КЛЮЕВ.