НКРЭ повысила «зеленые» тарифы на электроэнергию на март на 0,3%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины повысила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, в марте на 0,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял сегодня на заседании.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую ветроэлектростанциями, вырастет на 0,34% – до 123,19 коп. за кВт/ч, из биомассы – на 0,34%, до 134,92 коп. за кВт/ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВТ) на 0,34% – до 84,47 коп. за кВт/ч.

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.