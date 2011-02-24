Пошлины при росте цен на нефть приведут к непрогнозируемым последствиям – мнение

Введение пошлин на импортные нефтепродукты в условиях роста цен на нефть приведет к непрогнозируемым последствиям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр ДАНИЛЮК сегодня в ходе круглого стола на тему «О целесообразности и главных социально-экономических рисках введения пошлины на импорт нефтепродуктов в Украину».

«Наверно, у власти еще не включился инстинкт самосохранения, поэтому она принимает такие маразматические шаги (введение импортных пошлин – УНИАН)… Если господин БОЙКО хочет устроить «бензиновый Майдан», то он идет в верном направлении», – добавил А.ДАНИЛЮК.

В свою очередь, народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ отметил, что рост цен на топливо из-за введения импортных пошлин в первую очередь ударит по наименее защищенным слоям населения.

По его мнению, удорожание топлива повлечет за собой рост цен на все группы товаров и услуг, что может спровоцировать массовые протесты населения.

Как сообщал УНИАН, накануне официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) в Лондоне впервые с августа 2008 года установилась выше уровня 110 долл./барр., а ее котировки в ходе торгов превысили отметку 112 долл./барр.

Напомним, 29 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле объявила о том, что приняла решение о начале специального расследования относительно увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Ранее Минэнерго официально заявило, что поддерживает введение в Украине пошлин на импортные нефтепродукты, вне зависимости от страны происхождения, на бензины –130 евро/тонна, на дизтопливо – 80 евро/тонна.

Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

Крупные сети АЗС, преимущественно импортирующие нефтепродукты, негативно высказались о возможности введения пошлин, считая, что это приведет к монополизации рынка украинскими НПЗ, а также к резкому росту цен на нефтепродукты до 10 грн./л на А-95 и до 9 грн./л на дизтопливо при текущем уровне мировых цен на нефть.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.