НКРЭ повысила тариф «Киевоблэнерго» на передачу электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила энергоснабжающей компании ЗАО «AES Киевоблэнерго» тариф на передачу электроэнергии на 7,2-11% с марта этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял сегодня на заседании.

В частности, тариф компании на передачу для потребителей первого класса напряжения с марта возрастет на 7,2% – до 12,85 грн. за МВт/ч, а для потребителей второго класса – на 11%, до 98,54 грн. за МВт/ч.

Тарифы компании на поставку электроэнергии для крупных и мелких потребителей сохранены на прежнем уровне – 3,26 и 16,28 грн. за МВт/ч соответственно.

Увеличение тарифов на передачу электроэнергии связано с пересмотром инвестиционной программы компании на 2011 год, в которой НКРЭ дополнительно учла средства на реконструкцию линии электропередачи с 10 кВ «Бровары – Аскания – Большая Александровка – Борисполь».

В этой связи объем инвестиционной программы «Киевоблэнерго» на 2011 год утвержден на уровне 115,469 млн. грн. (с НДС).

Справка УНИАН. ЗАО "AES-Киевоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы) и поставляет электроэнергию потребителям региона.

Владельцем 89,12% акций "AES-Киевоблэнерго" является AES Washington Holdings B.V. (Нидерланды), дочерняя компания AES Corp. (США).