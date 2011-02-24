Премьер-министр России Владимир ПУТИН обеспокоен ростом мировых цен на нефть в связи с событиями в Ливии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.ПУТИН заявил сегодня на совместной с Президентом Еврокомисии Жозе Мануэлом БАРРОЗУ пресс-конференции в Брюсселе.

«Ну, 118 долларов за барель… некоторые аналитики говорят, будет 220 долларов за барель. Для нас это будет очень тяжелым испытанием, если мировая экономика начнет сокращаться», - сказал российский премьер.

Он отметил, что Россия имеет диверсифицированную экономику, при этом, некоторые отрасли, такие, как в частности, металлургия и химия, на 50%-60% работаю на внешний рынок.

Российский премьер также добавил, что в связи с событиями на Ближнем Востоке и в Северной Африке дополнительную актуальность приобретают российские газопроводы «Северный поток» и «Южный поток».

“Если бы эти потоки уже работали, рисков для Европы было бы намного меньше. И цены, думаю, были бы немного меньше», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 9 января В.ПУТИН сообщил, что бюджет России в 2010 году на 50% состоял из поступлений от нефтегазовой отрасли.

«Что касается казны, то мы с вами хорошо знаем вклад энергетики в бюджет. Так вот, в 2010 году, по предварительным расчётам, поступления от нефтегазовой сферы составили более 4,1 трлн. рублей (около 136 млрд. долл.), что составляет около, а может быть, даже чуть больше 50% всех поступлений в бюджет», - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что в 2010 году в России увеличилась добыча нефти и газа.

«Что касается нефти, то мы впервые вышли на уровень добычи 505 млн. т в год, и это самый лучший показатель в мире: Россия сегодня занимает 1-е место в мире по добыче», - сказал В.ПУТИН.

17 февраля российский «Газпром» приобрел 50% доли ENI в ливийском нефтяном проекте Elephant.