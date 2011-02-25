Янукович обсудил с главой МИД Азербайджана вопросы привлечения энергоресурсов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром МАМЕДЬЯРОВЫМ вопросы привлечения энергетических ресурсов из Азербайджана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. (УНИАН: Э.МАМЕДЬЯРОВ 23-24 февраля находился в Украине с официальным визитом).

Президент Украины отметил неуклонное наполнение украинско-азербайджанских отношений прагматичным содержанием.

Президент, в частности, вспомнил конструктивную встречу, которая состоялась у него с его азербайджанским коллегой во время нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы обсуждали наши общие планы. И решения, предложенные азербайджанской стороной, на сегодня являются очень актуальными для Украины. Наша задача сегодня - значительно активнее проводить работу по привлечению энергетических ресурсов из Азербайджана», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы надеемся, что то начало, которое было сделано, и первый миллион тонн нефти, который был прокачан нефтепроводом «Одесса-Броды», – это старт большого проекта», - отметил Президент.