Фьючерсы на нефть в четверг снизились с двухлетнего максимума

Фьючерсы на нефть в четверг резко снизились с нового самого высокого уровня за два с половиной года, так как власти США и других стран заявили, что текущих запасов нефти достаточно, чтобы справиться с какими-либо нарушениями с поставками, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Во время торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Merchantile Exchange, NYMEX) котировки фьючерсов на нефть достигли максимума - 103,41 доллара, после чего снизились. Саудовская Аравия, Международное энергетическое агентство (МЭА) и власти США заверили рынки, что имеются достаточные резервы, чтобы восполнить любое снижение, вызванное усилением нестабильности в Ливии.

По итогам торгов на NYMEX котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 82 цента, или на 0,8%, до 97,28 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE по итогам торгов почти не изменились, повысившись на 11 центов до 111,36 доллара за баррель.

Изменение ситуации произошло с головокружительной скоростью. В последние полчаса торгов фьючерсы на нефть на NYMEX упали в цене более чем на 2 доллара. Объем торгов вырос в 19.15 по Гринвичу, и число контактов превысило 5 000 за считанные минуты, так как трейдеры поспешили закрыть позиции.

Напряженность вызвали нарушения с поставками нефти из Ливии, являющейся восьмой страной по объему нефтедобычи среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). При этом выросли опасения, что нестабильность распространится на другие страны, являющиеся крупными экспортерами нефти.

В Белом доме в четверг завили, что США и мировое сообщество смогут принять меры, если после событий в Ливии произойдет серьезное нарушение с поставками нефти. Ранее в четверг МЭА сообщила, что тесно взаимодействует со странами-членами ОПЕК, которые хотят задействовать свободные нефтедобывающие мощности.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, заявила, что намерена и имеет возможность восполнить в любом объеме нехватку поставок ливийской нефти. Представитель Саудовской Аравии в четверг сказал, что страна ведет активные переговоры с европейскими нефтеперерабатывающими заводами с тем, чтобы восполнить любую нехватку, вызванную снижением поставок нефти из Ливии.

Добыча нефти в Ливии упала на 75% по сравнению с объемом до начала внутриполитического кризиса, который составлял около 1,6 млн. баррелей в день, сообщили в компании Eni SpA. Международные нефтяные компании эвакуируют из страны свой персонал на фоне закрытия портов и эскалации насилия.

Угроза дополнительных нарушений с поставками в регионе заставили инвесторов нервничать, повысив волатильность на рынке нефти и вызвав призывы к более прямым действиям со стороны МЭА.

Некоторые аналитики прогнозируют, что в случае распространения нестабильности цены на нефть могут вырасти больше, чем во время роста выше 150 долларов за баррель, наблюдавшегося в 2008 году. Аналитики Nomura говорят, что цены на нефть могут достигнуть 220 долларов за баррель, если и Ливия, и близлежащий Алжир сократят нефтедобычу в результате хаоса в регионе.

Тем не менее, цены на нефть в США отстают от цен на нефть в Европе более чем на 14 долларов, так как высокие запасы на Среднем Западе отсрочили некоторый рост. Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти в США выросли на 800 000 на прошлой неделе, хотя запасы бензина сократились на 2,8 млн. баррелей.

Общий объем запасов топлива в США все еще остается вблизи многолетних максимумов.

Котировки мартовских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 0,18 цента, или на 0,1%, до 2,7167 доллара за галлон. Мартовские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 2,76 цента до 2,8773 доллара за галлон.