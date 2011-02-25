В Киеве началось собрание акционеров «Укрнафты»

Сегодня в Киеве началось очередное общее собрание акционеров крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО «Укрнафта».

Как передает корреспондент УНИАН, для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры и их представители, совокупно владеющие 95% акций компании.

Акционеры планируют рассмотреть вопросы переизбрания главы правления компании, а также реорганизации из ОАО в публичное АО, дематериализации акций, выбора хранителя акций и депозитария, утверждения годового отчета, распределения прибыли и утверждении сроков выплаты дивидендов за 2009 год.

Также в повестку дня включены еще ряд вопросов, в частности, об утверждении отчета правления компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании за 2009 год, утверждении отчетов наблюдательного совета и ревизионной комиссии о проведенной работе за 2009 год.

Всего в повестку дня собрания включены 20 вопросов.

Напомним, 19 января т.г. на заседании правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ потребовал от профильного министра кадровых решений, в частности – сменить руководство «Укрнафты».

После этого министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сообщил о том, что наиболее вероятным претендентом на пост главы ОАО «Укрнафта» является британский менеджер.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2009 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 73,7% по сравнению с 2008 годом – до 378,783 млн. грн.

В 2010 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2009 годом – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.